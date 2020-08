Céline Dion au plus mal, terrible nouvelle pour la Diva, son fils René-Charles vient de l’abandonner pour une fille !

Céline Dion pourrait voir d’un mauvais œil l’émancipation de son fils aîné. En effet, il n’est toujours facile pour les mamans de voir leurs bébés devenir grands. Mais Céline Dion est fière de savoir son fils en couple avec une jeune femme responsable aux nombreuses qualités. Malgré le fait que cela signifie qu’elle passe moins de temps avec René-Charles qu’avec ses jumeaux, Eddy et Nelson. La diva est donc délaissée par son fils aîné mais elle ne le voit pas comme une mauvaise nouvelle. Bien qu’il lui manque pendant les vacances familiales, elle sait qu’il a besoin de son indépendance pour devenir un homme à part entière.

Céline Dion a trois merveilleux enfants et le plus grand est majeur

Céline Dion est l’heureuse maman de trois enfants. Avec son mari René Angélil, ils fondent une famille en l’an 2001. Céline Dion fait carrière depuis des années et c’est la première pause que la diva s’octroie. E effet, avec son mari, ils sont de véritables bosseurs. La même passion pour al musique les animent et leur amour empiète sur tous les aspects de leurs vies professionnelles. Ils choisissent alors de faire une véritable pause pour prendre le temps de concevoir leur premier enfant. Dans le même temps, Céline Dion apprend que son mari est atteint d’un cancer. Une maladie qui l’emportera en 2016.

Céline Dion annonçait alors à ses fans en 1999 qu’elle ferait un break l’année suivante. Et de cette pause naît René-Charles, le 25 janvier 2001. Une merveilleuse nouvelle pour le couple qui se sent capable d’affronter tous les obstacles. Le fils aîné de Céline Dion est donc aujourd’hui âgé de 19 ans. Il n’est donc pas étonnant que le jeune homme passe moins de temps avec sa famille et davantage avec sa petite amie. Car tous les jeunes de son âge passent immanquablement par cette étape.

La petite amie de René-Charles obtient la validation par sa maman

Mais là où Céline Dion est plus réjouit à ce propos que la plupart des mamans, c’est parce que la jeune femme que rencontre son fils est exceptionnelle. Elle se confiait à OK! magazine pour expliquer qu’elle ne vivait pas l’absence de son fils aîné comme un abandon. Et elle ajoutait qu’elle trouve des qualités remarquables à la jeune femme dont le cœur de son fils aîné est épris. Céline Dion déclare que la petite amie de René-Charles est une personne mature, responsable et adorable. Elle s’entend même parfaitement avec les petits-frères de René-Charles. Et si la diva est heureuse de la vie sentimentale de son fils, elle disait n’être toujours pas prête pour rencontrer quelqu’un de son côté.

Impossible pour Céline Dion d’oublier René Angélil

En effet, René Angélil, le père de ses enfants, est proche d’elle depuis qu’elle a 12 ou 13 ans. Lorsqu’il la quitte, elle est âgée de 48 ans. C’est donc tout à fait compréhensible qu’il faille du temps à la diva pour imaginer recommencer une idylle avec quelqu’un d’autre. D’autant que René Angélil était tout aux yeux de Céline Dion. Ensemble, en 2010, ils deviennent à nouveau parents. Et ils ont la chance d’avoir des jumeaux, Nelson et Eddy. Mais les petits derniers n’auront alors que six lorsque leur papa rejoindra les étoiles. Une raison de plus pour que Céline Dion ne prenne pas à la légère le fait de fréquenter une nouvelle personne.

Son pilier reste à veiller sur eux depuis les étoiles

Ainsi, elle ne se sent pas contrainte de se priver mais elle choisit de prendre son temps. Céline Dion ne restera pas seule éternellement mais elle ne pourra certainement jamais remplacer celui a fait d’elle la reine de la chanson et la mère qu’elle est aujourd’hui. René Angélil ne disparaîtra jamais réellement car il vit à travers ses enfants et les souvenirs de la famille Dion. Ils lui rendent hommage autant que possible et ce sont toujours de grands moments d’émotions pour les fans de Céline Dion.

Céline Dion voit donc d’un très bon œil l’émancipation de son fils. Elle souhaite le meilleur pour ses enfants et sait pertinemment que la perte de leur père doit peser sur leurs épaules. Trouver l’amour en ce monde n’est pas chose aisée. Lorsque nous les trouvons, nous devons le chérir et le respecter. Exactement comme elle le faisait avec son défunt mari. Ce modèle d’amour entre leurs parents, Nelson, Eddy et René-Charles ont grandi avec. Ils savent donc ce que signifie d’être en couple. En effet, les fans de Céline Dion ne doutent pas que René-Charles soit une personne respectueuse a qui sa mère et son père ont transmis de belles valeurs. C’est donc tout naturel que Céline Dion soit heureuse de constater qu’il choisi une jeune femme qui les partagent elle aussi.