Céline Dion : bouleversée, se confie sur la mort de sa nièce adorée décédée à 16 ans

Ce dimanche 15 novembre, Céline Dion livre un vibrant hommage à sa nièce disparue. Il y a exactement 30 ans, Karine, la fille de sa sœur décède à la suite d’une longue maladie. Dans une émouvante déclaration, l’artiste se souvient de cette jeune femme. Par la même occasion, elle apporte son soutien un hôpital canadien en appelant aux dons.

Céline Dion, une ode à sa nièce disparue

Une vie faite de drames !

Au cours de sa vie, Céline Dion aura malheureusement vu partir beaucoup de ses proches. Bien évidemment, on pense immédiatement à son mari René Angélil. Emporté par un cancer, l’absence de son mentor est toujours une cicatrice profonde pour l’artiste. Durant de nombreuses années, le couple a été inséparable. Et ce manque reste difficile à accepter. Plus récemment, Céline Dion connaît le décès de sa maman. Une fois de plus, le chagrin est immense. Car entre les deux femmes, il existe un véritable amour fusionnel. En ce mois de novembre, l’interprète québécoise se souvient d’une autre disparition. Trois décennies plus tard, Céline Dion a une pensée émue pour sa petite Karine.

D’ailleurs, ce n’est pas la première fois que la chanteuse livre un véritable hommage à sa nièce. Une de ses chansons lui est effectivement dédiée. En 1995, Céline Dion sort le titre Vole. Cette chanson, écrite par Jean-Jacques Goldman, évoque la disparition de l’adolescente à la suite de la mucoviscidose. Durant toute sa carrière, chanter ce titre a toujours été un grand moment d’émotion pour la star. Après l’interprétation de ces paroles, Céline Dion a parfois du mal à terminer son concert.

L’artiste appelle aux dons pour la lutte contre la mucoviscidose.

Très régulièrement, Céline Dion est sollicitée pour venir en aide à diverses associations. Mais celle dont elle parle aujourd’hui lui tient particulièrement à cœur. En effet, la chanteuse décide de prendre la parole dans le cadre de la Journée nationale de la philanthropie. La cause défendue par la Québécoise est l’Hôpital Sainte-Justine dans lequel sa nièce est décédée en 1993. Elle souhaite plus particulièrement parler des services de pédiatrie. Car si la maladie est toujours une épreuve difficile, voir un enfant souffrir est un véritable déchirement. ” Très tôt dans ma vie, avant même d’avoir des enfants, j’ai compris combien investir en pédiatrie pouvait être porteur d’avenir et d’espoir. Il y a près de 30 ans, ma nièce Karine soignée ici à Sainte-Justine s’éteignait à l’âge de 16 ans (…) “.

Après un long combat contre la fibrose kystique, la petite Karine a en effet dû rendre les armes. Et l’évocation de ce souvenir semble très douloureux pour Céline Dion. Donc, elle met tout en œuvre pour tenter d’aider les malades, mais aussi les médecins dans leurs travaux. Âgée de 52 ans et maman de trois enfants, Céline Dion a pleine conscience de l’importance de ce soutien. Elle fait tout son possible pour mettre en avant cette maladie. Mais surtout, elle se sert de son nom pour appeler à la générosité. Car sans don, la recherche reste bien dépourvue. Grâce à cet appel, la diva a bon espoir qu’un jour ce mal soit totalement éradiqué. Même si elle est trop tard pour sa nièce, beaucoup d’enfants peuvent encore être sauvés.