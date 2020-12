Céline Dion, cash machine : ce pactole colossale (impressionnant) empoché malgré la crise et sa tournée réduite

Céline Dion, comme toutes les personnes faisant carrière dans le milieu artistique, ne se souviendra pas de 2020 comme d’une année super. Les concerts sont reportés de dates en dates et il est parfois difficile de voir le bout du tunnel. En revanche, la tournée de Céline Dion n’aura pas été infructueuse malgré le peu de dates jouées. Ce sont déjà plusieurs millions de dollars qui sont générés par les quelques concerts qui ont pu se tenir. LDPeople vous parle, dans cet article, du pactole de la diva. Suivie par des milliers de fans fidèles à travers le monde, Céline Dion n’est effectivement pas à plaindre et elle le sait.

Céline Dion récolte des sommes énormes pour ses concerts malgré la pandémie

Céline Dion a tout de suite pris la pandémie au sérieux. À l’annonce des autorités sur la crise sanitaire, elle ne s’est jamais plainte. Pourtant elle a perdu beaucoup de temps et d’argent suite au report de ses dates de concert, au décalage de sa tournée. Son nouvel album, Courage, n’aura pas encore reçu toute l’attention qu’il mérite. Ses fans patientent en effet en attendant de pouvoir retrouver Céline Dion sur scène. Pourtant, en seulement quelques dates, elle se hisse en deuxième place du classement des meilleures recettes de concerts. Le Journal de Montréal révèle ce classement établi par Pollstar duquel elle est la seule femme du top 10. Les recettes des concerts sont calculés sur la période de novembre 2019 à novembre 2020. Et la diva génère donc la coquette somme de 71,2 millions de dollars.

La somme est extraordinaire malgré l’arrêt brutal des concerts. Devant elle, sa tournée d’adieu place Elton John en numéro un. Il empoche environ 17 millions de plus que Céline Dion. Et en troisième position, nous retrouvons Trans-Siberian Orchestra pour 58,2 millions de dollars. Céline Dion n’aura pourtant pu maintenir qu’une trentaine de concerts. En effet, la chanteuse n’était en activité que du 8 janvier jusqu’au 8 mars 2020. LDPeople vous invite à imaginer les recettes si elle avait pu maintenir la suite de sa tournée. Les sommes mirobolantes amassés par la star sont effectivement très impressionnantes.

La crise sanitaire jette un voile d’incertitude sur les prochaines dates de concert de la diva

Pour autant, la pandémie continue de faire rage. Et les reports des dates pourraient venir à être de nouveau modifiés. Les concerts prévus en Europe devraient pour le moment démarrer en mars 2021. Pour les concert américains, il faudra attendre le mois d’août 2021. Mais une grande part d’incertitude persiste. Quoi qu’il arrive, les fans de Céline Dion répondront présents. Céline Dion prend son mal en patience et fait en sorte de donner de l’espoir à son public. Tout le long de la crise sanitaire, elle s’est engagée en faisant preuve de solidarité, de bienveillance et exhorte ses fans à la prudence et à l’abnégation. Face à la pandémie, nous sommes tous bien impuissants. Mais il ne faut pas perdre de vue que l’avenir nous réserve de belles surprises.