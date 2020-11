Céline Dion: Voici comment elle profite de ses moments de temps libre (incroyable)

Privée de tournée mondiale pour cause de pandémie de coronavirus, la chanteuse Céline Dion profite de son temps libre pour se reposer. La star, qui ne semble pas particulièrement pressée de rentrer à Las-Vegas, prend du bon temps du côté du Québec.

La crise du coronavirus touche tout le monde et partout dans le monde. Si le monde de la restauration ou les petits commerces grognent en France, le monde du spectacle a été touché également. En effet, certaines stars ont eu la mauvaise surprise de voir toutes leurs dates de tournées annulés à cause de la crise sanitaire. Mais si certains râlent, d’autres en profitent pour se reposer. C’est notamment le cas de Céline Dion. En effet, la chanteuse a décidé de se ressourcer du côté du Québec loin du stress, des strass, des paillettes.

D’après les dernières informations du magazine québécois 7 Jours, Céline Dion ne souhaitait pas rentrer à Las Vegas tout de suite : “Céline ne serait pas retournée vivre à Las Vegas et elle passerait bien l’automne au Québec pour l’une des rares fois depuis plusieurs années !”. Toujours selon la même source, la chanteuse logerait dans une immense maison, dont la valeur est estimée à 2,4 millions de dollars. Une vie de princesse, qu’elle ne veut pas quitter pour le moment : “Elle aurait prolongé son séjour au manoir dans la ville de Brébeuf dans les Laurentides” lisait-on dans le magazine.

Elle chantera pour les infirmières

Céline Dion fait partie des vedettes qui participeront à un concert diffusé le 26 novembre intitulé Nurse Heroes. Outre la diva québécoise, Stevie Wonder, Andrea Bocelli, Black Eyed Peas, Gloria Estefan, David Foster, Katharine McPhee, Josh Groban, Carole King, Maluma et Pitbull participeront au rendez-vous. Le spectacle vise à amasser des fonds pour offrir des bourses au personnel soignant et à leurs enfants. Ils seront versés à l’organisation NurseHeroes.org.

Ce concert intitulé Nurse Heroes Live sera diffusé le 26 novembre, à 19 h, sur les comptes Facebook et YouTube de la fondation américaine Nurse Heroes. Le producteur de l’événement, Emilio Estefan, a confié dans un communiqué officiel : “J’ai eu le privilège de produire des concerts très spéciaux, mais la réponse des célébrités pour Nurse Heroes a été extraordinaire. Ensemble, plus de 450 millions de fans les suivent sur les réseaux sociaux”. Alors serez-vous devant le concert vous ? Une chose est certaine, Céline Dion est toujours aussi demandée.