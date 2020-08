Céline Dion confirme les folles et tragiques rumeurs sur René Charles son fils

Malgré que Céline Dion soit l’une des plus grandes stars planétaires, elle n’en reste pas moi une simple mère. Une mère célibataire depuis la disparition de son mari qui doit s’occuper de l’éducation seule de ses trois fils. Et pour une maman, il y a des sujets qu’il n’est pas toujours évident d’évoquer avec les garçons. Âgé aujourd’hui de 20 ans, René Charles a vécu une partie de son adolescence sans figure paternelle. Céline Dion n’a donc pas pu compter sur son mari décédé d’un cancer, pour qu’il évoque avec son fils certains sujets entre hommes.

Céline Dion et René Angélli, c’est une grande histoire d’amour qui a commencé lorsque la chanteuse était très jeune, mais ce ne fut qu’en 1994 qu’ils s’étaient enfin mariés. Des noces dont l’annonce avait fait la Une de tous les médias aussi bien en Europe que sur les autres continents pour un couple hors du commun dans le milieu du show-business. Une cérémonie dont Céline Dion se souviendra toute sa vie tant elle était emplie d’émotion. Bien décidée à avoir des enfants malgré sa carrière qui l’occupe et qui l’oblige à voyager aux quatre coins de la planète, l’artiste avait annoncé à ses fans qu’elle prendrait une sorte d’année sabbatique pour se consacrer à sa famille. C’est à cette époque, que le couple apprenait que René était malade et qu’il était touché par le cancer. Déterminée à ne pas laisser tomber les bras, ils auront la chance d’avoir René-Charles juste un an après leur seconde noce en 2000 et en 2010, c’était tout autour des jumeaux Lady et Nelson de combler Céline Dion et René.

Mais après la disparition de son mari, Céline Dion s’est retrouvée être une mère célibataire. Ce sera donc seule qu’elle devra élever ses enfants, qui à l’époque de la disparition de leur père, avaient respectivement 16 ans et 6 ans. Mais c’est à l’âge de la puberté de René Charles que sont apparus des nouveaux manques pour la chanteuse au million de disques vendus. Céline Dion a toujours voulu être très ouverte pour ses enfants et accepter de discuter de tous les sujets. Mais il y a des choses qu’un fils aimerait plus entendre de la part de son père et des questions qu’il est plus facile parfois de poser à un homme qu’à une femme. En essayant de jouer les deux rôles, Céline Dion a donc fait de son mieux et as toujours été à l’écoute des interrogations de son fils. Même si l’artiste canadienne avoue que parfois ce genre d’échange peut être gênant que ce soit pour une mère, mais pour un père également, la solution semble d’être dans l’écoute et de s’infliger aucun tabou. Il est tout à fait normal que les enfants ou les adolescents se posent des questions au fur et à mesure qu’ils grandissent et que leur corps voit des changements et des évolutions. C’est une période très importante dans le développement personnel et les parents ne savent pas toujours comment réagir.

Mais comparé au passé, les dernières générations ont un outil extraordinaire à leur disposition avec Internet, mais qu’il faut pouvoir utiliser avec les réserves qui s’imposent. S’il est très facile de trouver des sites ou des articles qui parlent de tous les sujets dont les adolescents voudraient connaître les moindres détails, sur les sujets de l’amour, la toile réserve aussi des images et des films qui montre une version scénarisée et un peu décalée de ce qu’est la vie amoureuse en général.

Céline Dion avouait donc n’avoir jamais refusé d’évoquer le sujet avec son fils aujourd’hui âgé de 20 ans. Elle se prépare donc à vivre la même expérience avec ses jumeaux, mais avec eux, elle a encore un peu de temps. Dans la vie, l’expérience nous permet de mieux appréhender les événements, et il est probable que Céline Dion aura su tirer des enseignements de la manière dont elle a réagi avec son premier fils lorsque celui-ci était venu lui poser des questions sur le sujet. Ce sera donc, forte de cette première expérience, qu’elle pourra mieux appréhender la manière de répondre aux interrogations de ces deux futurs adolescents.

Bon nombre de mères célibataires doivent comprendre et se retrouver dans la situation de la star, qui en l’absence d’un compagnon, doivent jouer plusieurs rôles à la fois, ce qui n’est pas toujours facile. Car, que ce soit pour un homme ou une femme, l’éducation des enfants demande une présence et une écoute qui est parfois plus facile de partager à deux. Même si un père ou une mère célibataire réussit parfaitement à éduquer ses enfants, là où des couples parfois échouent, il est souvent plus aisé d’être à deux pour affronter certaines situations. Il est peut-être logique qu’un petit garçon se tournera plus vers son papa pour certaines questions et vers sa maman pour d’autres, ou qu’une jeune fille adolescente évoquera des sujets différents avec sa mère qu’avec son père. Mais en cette matière, il n’existe en réalité aucune vérité et c’est réellement la relation qui s’installe entre les deux êtres qui semblent être déterminante pour savoir comment réagir à de telles situations.

Il est donc impossible d’établir des généralités en matière d’éducation et de situation de famille idéale. Il faut néanmoins reconnaître que la perte d’un père ou d’une mère pour un enfant adolescent est une période difficile de la vie et que le rôle du parent qui reste devient de fait plus compliqué à assumer ne fût-ce que par la charge des responsabilités.

Même si Céline Dion dispose de moyens, cela n’en reste pas moins une mère célibataire seule qui doit faire face aux questionnements et aux réflexions de ses enfants. Grâce à sa situation, elle a évidemment les capacités de se faire aider et d’avoir un personnel autour d’elle tant pour la gestion de sa carrière, que probablement pour les tâches domestiques, et un mode de vie qui n’est pas à la portée de tous, mais lorsqu’ils sont seuls en famille, ce sont toujours les mêmes questions et les mêmes sujets que les parents et les enfants doivent aborder.

L’amour et l’attirance entre les êtres et souvent au centre des préoccupations des adolescents qui pour certains éprouvent le besoin de chercher les réponses auprès de leurs parents. Pour d’autres, les choses se font naturellement et ils préfèrent rester discrets sur le sujet.