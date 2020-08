Céline Dion: des photos en pleine canicule avec un look ravageur choque la toile !

Céline Dion semblerait avoir trouvé la tenue idéale en cas de canicule. Avec les fortes chaleurs que l’on connaît en été, il n’est pas toujours évident de s’habiller en restant élégante en toutes circonstances. L’icône de la chanson avait, semble-t-il, trouvé le style parfait pour mettre à l’honneur sa réputation d’icône de la mode.

Avec parfois des looks extravagants, la chanteuse d’origine québécoise a l’habitude de faire sensation lors de ses apparitions aux quatre coins du monde. Âgée de 52 ans, Céline Dion avoue être une véritable passionnée : » J’adore la mode, définitivement. Pour moi, c’est de l’art. C’est un moyen de s’exprimer » confiait-elle lors d’une interview accordée exceptionnellement au magazine Elle en mai de l’année dernière. À cette même période, la chanteuse avait été aperçue à de nombreux défilés de grands couturiers qui se tenaient dans le cadre de la Fashion Week qui se déroule à Paris. Lors de chacune de ses apparitions, elle avait créé l’événement par le choix de ses tenues.

À la sortie du défilé de la maison Alexandre Vauthier, elle s’était confiée au micro de Paris-Match : » C’est difficile de dire ce que j’aime parce que j’aime presque tout. Alors c’est un problème. Quand je choisis mes tenues avec mes stylistes, ça m’aide à mieux performer, et à me sentir super bien. Venir à Paris, c’est toujours un rêve. La Fashion Week, c’est toujours quelque chose que j’anticipe et je suis heureuse d’être là, je suis une grande fan. C’est un très grand spectacle ».

Si depuis ses débuts, Céline Dion a connu une évolution de son physique et de ses choix capillaires, elle s’est aussi complètement métamorphosée au fil des années, et s’est peu à peu affirmée dans ses choix vestimentaires. Alors qu’en 1981, elle portait de longs cheveux bruns, son style ne semblait pas encore assuré. Un âge auquel elle n’accordait pas une grande importance à son apparence.

Mais, perfectionniste dans l’âme, son producteur René Angélil qui deviendra par la suite son mari, avait lui déjà compris à l’époque l’importance du look pour réussir dans le monde du show business. Le producteur de génie s’était alors entouré d’une équipe de stylistes pour prendre en main sa protégée et retravailler son look en profondeur. À partir de cette époque, les fans de l’artiste vont la découvrir durant plusieurs décennies avec des coupes de cheveux dans tous les styles et des choix de tenues qui vont encore évoluer au fil des années.

Avant de trouver sa propre voie, la star internationale s’est essayée à plusieurs tendances. Mais l’un des points marquants de ses looks restera bien évidemment sa robe de mariée hors du commun qu’elle portait le jour de ses noces, en 1994. Une incroyable création qui était signée par Steve Gentile. Une inoubliable robe avec une chapka brodée de 2 000 diamants et une petite veste de fourrure blanche.

En 2016, bien des années plus tard, Céline Dion qui affinait de mieux en mieux son style se rapproche du styliste Law Roach qui a réussi à complètement transformer l’artiste. Law l’a initié à se rapprocher de jeunes créateurs et à suivre les tendances du moment. Une autre rencontre qui sera de taille dans son évolution vestimentaire sera celle de Pépé Munoz, ce danseur espagnol de 32 ans qui ne la quitte plus depuis 2017 et qui l’accompagne régulièrement lors des défilés, comme lors de la Fashion Week 2019 où Céline Dion avait créé l’événement.

Dès son arrivée à Paris pour la collection, automne-hiver 2019-2020, Céline Dion s’était confiée à Vogue Paris : » La couture est un moyen incroyable de faire en sorte que les gens se sentent mieux. J’apprécie beaucoup la mode, car c’est un Art au cœur duquel tout le monde travaille assidûment. J’admire les petites mains et la créativité. La couture m’aide à chanter, à me sentir forte, être plus heureuse, à avancer dans la vie. J’aime plusieurs designers, pour leur état d’esprit différent. C’est tout simplement magnifique, la mode est quelque chose d’exceptionnel « .

Lors de ce séjour parisien, la maman de René Charles avait été l’objet de désir de tous les photographes qui la suivaient partout lors de ses déplacements. Et toutes ses tenues étaient analysées dans les moindres détails. Sans commettre de faute de goût, Céline Dion semblait même avoir trouvé la tenue idéale par ce temps caniculaire. Fidèle à la maison Chanel, elle avait décidé de porter un cycliste noir rehaussé d’un petit top à bretelles et terminait par une ceinture à grosses mailles signée par la même maison de haute couture.

Un choix qui lui permettait d’être à l’aise en toute circonstance même lorsque le thermomètre frôle les 40 degrés. Côté coiffure, elle avait choisi ce jour-là de miser sur le classicisme, mais aussi sur la sécurité. Car, pas question de frisottis ou de cheveux rebelles avec un parterre aussi nombreux de photographes. L’artiste avait donc opté pour un chignon parfait, les cheveux soigneusement tirés vers l’arrière, une solution classique et simple, mais terriblement efficace.

Cette année, les choses sont bien différentes. Pour la première fois de son histoire, la Fashion Week parisienne sera virtuelle. En raison de la crise de la pandémie, les défilés ont été annulés. Ce sera donc une occasion de moins pour les fans de l’artiste de revoir Céline Dion qui ne manque d’habitude aucune édition. À défaut de pouvoir accueillir du public, les maisons de haute couture ont rivalisé d’imagination pour présenter des vidéos en ligne afin de faire découvrir leurs dernières collections.

Même si le résultat était sensationnel, tout le côté glamour de l’événement manquait un peu. Pas de limousines avec des célébrités qui ouvrent la portière devant une nuée de photographes, pas de shooting improvisés pour voir les stars porter les plus belles robes, pas d’applaudissements. Mais pour les inconditionnels de la méga star, pas non plus de Céline Dion pour cet été à Paris. Mais quand on connaît l’amour de la chanteuse pour la ville lumière, ce ne sera sûrement que partie remise.

