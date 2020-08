Céline Dion dévoile une métamorphose totale, et nous montre son corps !

Céline Dion se montre sous un jour inattendu. Elle apparaît dans un 1 pièce de métal d’or qui ne passe pas inaperçu. Mais ce que ses fans constatent surtout, c’est la nouvelle carrure de la diva. En effet, inquiets par son amincissement récent, les fans de Céline Dion ne croyais que peu au prétexte de la danse. Mais il semblerait que le doute soit levé depuis cette publication Instagram de la star. Car son corps est taillé comme celui d’une danseuse professionnelle. Céline Dion travaille dur lorsqu’elle est prise par une de ses passions. Et la danse lui permet donc d’afficher ce corps sculpté. Pour ce qui est de sa tenue il s’agit d’une création de Thierry Mugler, un styliste est couturier français prestigieux. Découvrez cette image de Céline Dion dont tout le monde parle.

Céline Dion, la diva vêtue d’or

Céline Dion est sans aucun doute une des chanteuses les plus célèbres de sa génération. Et en plus de son don pour la chanson, elle est capable de performances complètes exceptionnelles. En effet, ses shows sont chorégraphiés et scénarisés au millimètres. Ainsi, elle allie parfaitement chant, danse et tenues grandioses. Mais à cause de la pandémie, la diva doit faire une pause imprévue dans sa dernière tournée. Elle commençait enthousiaste sa tournée mondiale, le Courage World Tour. Et la reprise n’est prévue que pour le mois de novembre 2020. En attendant d’avoir des informations rassurantes pour la suite de sa tournée, elle prend donc son mal en patience. Mais c’est mal connaître Céline Dion que d’imaginer la diva se reposer complètement. En effet, elle ne cesse presque jamais de travailler.

Céline Dion n’arrive pas à faire des tournées mondiales à guichets fermés sans raisons. Elle est passionnée par son métier et elle va sans cesse faire en sorte de se perfectionner. Lorsqu’une passion anime Céline Dion, c’est son âme et son corps qui travaillent à l’unisson. Ainsi, elle chante, danse et s’habille chez les plus grands couturiers. La mode est en effet une des passions de la belle. Elle ose l’excentricité et l’avant-garde avec une audace que peu de personne pourrait assumer. Et le 9 août dernier, elle partage un cliché qui va faire réagir les internautes en masse. Car il ne s’agit pas simplement d’une nouvelle tenue pour Céline Dion. Il s’agit d’une création sur-mesure de Thierry Mugler. Ce styliste de renom habille les plus grandes stars. Cardi B ou encore Beyonce posent fièrement dans des tenues signées de son nom.

Une image qui vaut milles mots

C’était alors au tour de Céline Dion de briller de milles feux dans une tenue inattendue. Un 1 pièce en métal doré qui va mettre en valeur sa nouvelle carrure impressionnante. Car le temps de la minceur maladive est révolu pour la diva. Après lui avoir fait perdre le moindre millimètre de gras, la danse l’a musclée d’une façon étourdissante. Ses jambes et ses bras sont sculptés à la perfection. De quoi, donc, faire réagir les internautes. En effet, ils sont des milliers à juger Céline Dion en pleine forme et éblouissante. Mais voyez plutôt par vous-même la superbe photo que la star partage sur Instagram.

Céline Dion patiente avant de reprendre sa tournée, elle met son temps libre à profit

Avec cette tenue, Céline Dion a fait un shooting exceptionnel. Et comme à son habitude, elle présente une partie de l’envers du décor à ses fans. Nous avons alors le plaisir d’imaginer la somme de travail que suppose les séances photos de la diva. Encore une fois, il est clair que Céline Dion ne se repose pas en attendant la reprise de sa tournée. Elle va revenir en pleine forme brûler les planches de ses scènes de concert. En espérant que la pandémie le permette, bien évidement. Car Céline Dion ne fera pas prendre le moindre risque à ses fans ou à ses équipes. Si la tournée reprend, elle devra reprendre dans des conditions qui permettent de garantir la sécurité de tous.

La diva est toujours capable de surprendre ses fans

Céline Dion se fait donc à nouveau remarquer par son style démesuré. En effet, depuis que son mari, René Angélil, s’est en allé, c’est elle la seule maîtresse aux commandes de sa carrière. Lui était son mentor, son meilleur ami et l’homme de sa vie, lui donnait des conseils pour tout ce qui touchait de près ou de loin sa carrière. Mais depuis qu’il n’est plus là, Céline Dion ne se laisse pas abattre. Elle fait preuve d’un courage exceptionnel pour poursuivre son œuvre et se réapproprier les codes de ce qui fait qui elle est aux yeux de ses fans. Ainsi, elle laisse aujourd’hui une grande place à la mode et à l’avant-garde stylistique dans son image.

Les fans de Céline Dion ne sont pas déçus de l’affirmation de l’une des passions de la diva. En effet, ils sont davantage concernés par l’épanouissement de Céline Dion que par son image en elle-même. Malgré les excentricités de la chanteuse, Céline Dion ne fait pas de faux-pas. C’est alors avec impatience que les fans attendent les nouveautés de la diva. Sur scène ou sur les réseaux sociaux, elle n’a pas finit de nous en mettre plein la vue. Céline Dion est aujourd’hui une véritable icône de la mode en plus d’en être une de la chanson. Peut-être bientôt en deviendra-t-elle une de la danse ?