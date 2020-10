Céline Dion: Eddy et Nelson, les jumeaux de la star, ont déjà 10 ans! Ses confidences totales!

Céline Dion est l’une des plus grandes chanteuses de son temps. Capable de remplir des salles de concerts à travers toute la planète, sa notoriété n’a d’égal que son talent. Mais la diva n’est pas seulement une bête de scène, elle est aussi la maman de trois enfants. René-Charles fêtera ses 20 ans en janvier prochain et ses deux derniers ont eu 10 ans cette année. Eddy et Nelson sont des frères jumeaux, mais vous allez voir qu’il est impossible de les confondre lorsque l’on les connaît. En effet, maintenant qu’ils ont 10 ans, les deux derniers de Céline Dion affirment davantage leurs caractères.

Céline Dion souhaite un bel anniversaire à ses jumeaux dans un message attendrissant

Céline Dion célébrait l’anniversaire de ses deux derniers fils le 23 octobre dernier. Eddy et Nelson fêtaient donc leurs 10 ans ! L’occasion pour la fière maman de partager des photos de ses trésors et de vanter leurs qualités. Sur son compte Instagram, Céline Dion partage donc deux publications de ses jumeaux. La première le 15 octobre dernier afin de faire passer un message contre les discriminations que subissent les personnes LGBTQ. Et la seconde le 24 octobre, jour de l’anniversaire d’Eddy et de Nelson. Dans cette seconde publication, Céline Dion fait état du soleil et de la chaleur que les deux garçons apportent dans sa vie et dans celle de leur grand-frère. La maman n’oublie pas non plus de mentionner leur papa, son défunt mari René Angélil. Depuis les étoiles, il veille sur eux et est sûrement empli de fierté à leurs égards.

Des images qui font fondre le cœur de ses abonnés

Plusieurs photos des jumeaux de Céline Dion à différents âges viennent ravir les abonnés de la chanteuse. Elle leur dédie un message attendrissant de sa part mais aussi de celle de son fils aîné et de leur papa. La chanteuse est heureuse de voir que ses garçons commencent à affirmer leurs personnalités. Et elle se rend donc de plus en plus compte qu’Eddy et Nelson ont beau être des frères jumeaux, ils sont très différents. L’expression de leurs individualités est essentielle et Céline Dion, dans son rôle de mère attentive, en a pleinement conscience.

Céline Dion n’oubliera jamais qu’elle était enceinte de triplés mais que seuls deux des trois ont survécu. Elle racontait cette anecdote, terrible mais pourtant courante, après la naissance de ses garçons en 2010 sur le plateau de la chaîne TVA. Aussi, elle est une maman qui s’inscrit dans l’air du temps. Car Céline Dion a aujourd’hui à cœur de donner une éducation non genrée à ses enfants. Elle souhaite en effet qu’ils puissent s’épanouir sans souffrir des cases que la société leur impose. Alors, lorsque Nelson ou Eddy demandait à sa mère de lui offrir une poupée, elle ne perdait pas de temps à lui conseiller de choisir une voiture. Céline Dion adore les voir grandir et devenir qui ils sont. Elle confiait sur TF1, l’année dernière, qu’elle laisse son costume de chanteuse au placard lorsqu’elle les retrouve et que c’est elle qui devient spectatrice de leurs shows.