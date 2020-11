Céline Dion effondrée, sous le choc, un bien acheté avec René a été vendu !

Ces derniers temps, les rumeurs se sont multipliées, expliquant que des investisseurs s’apprêtaient à racheter à Céline Dion son club de golf, situé au Québec. Eh bien, ces bruits étaient fondés puisque la vente s’est déroulée. Si la chanteuse s’enrichir avec cette opération, elle se cède un bien chargé de souvenirs intense avec son mari décédé, René Angélil.

Céline Dion est une femme qui a l’habitude de vendre et d’acheter des biens. Cela fait des années que cela dure. La célèbre chanteuse canadienne a acquis de nombreux bien, au fil du temps mais elle s’est séparée de beaucoup d’entre eux. Ainsi, elle vient de vendre un club de golf extrêmement huppé pour une somme qui n’a pas été communiquée. Elle a indiqué que ce lui est chargé de souvenirs et surtout de moment très heureux. Elle y a passé du temps du temps avec René, son regretté mari et agent.

Céline Dion: Une vente réalisée en toute discrétion

Un média local, Le Journal de Montréal a donné des détails, dans son édition du 5 novembre dernier, « Bien qu’aucune pancarte ne fût installée devant son club de golf Le Mirage, à Terrebonne, la chanteuse a vendu son golf de 36 trous. Le nouvel acheteur, le groupe Messier, Savard & Associés (MSA), a révélé l’information, jeudi », indiquent les journalistes qui expliquent que la vente a été effectuée en avril 2020. Le montant de la transaction est toujours secret mais différentes sources ont indiqué une somme aux alentours de 20 millions de dollars canadiens. Un beau montant tandis que Céline Dion possède d’après le magazine Forbes une fortune évaluée à 450 millions de dollars.

Une tournée mondiale à l’arrêt

La chanteuse vit pour le moment au Canada depuis cet été car sa tournée mondiale est à l’arrêt, le « Courage World Tour » en raison de l’épidémie de Covid-19. Elle a exprimé son sentiment sur cette vente dans une vidéo. Elle a expliqué : « Cela faisait 23 ans que René et moi avions acheté Le Mirage et nous y avons passé de nombreux moments heureux dans ces deux décennies. René a aimé chacune des minutes qu’il a passé au club (…) Le Mirage occupe une place à part dans mon cœur et y restera à jamais. Je suis honorée de rester partenaire et de maintenir mon lien avec le club. » Ce complexe, qui avait été réhabilité en 2008, était très aimé de Céline Dion et son conjoint, tous deux sont des passionnés de golf. La célèbre chanteuse avait même eu l’occasion de réaliser une publicité pour le golf. Le fils de Céline Dion, René-Charles, aime également ce sport.

Céline Dion, qui a cédé plusieurs biens comme un manoir cossu ou une villa avec un parc aquatique dans l’Etat de Floride, vit maintenant à Las Vegas, où ses bambins sont scolarisés. Pendant plusieurs années, la chanteuse donnait des spectacles grandioses à Las vegas. Des fans du monde entier venait admirer la prestation.