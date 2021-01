Céline Dion en DEUIL, au plus mal, elle dévoile son énorme peine sur la toile!

Céline Dion partage sa peine sur les réseaux sociaux. En effet, la diva vient de perdre une nouvelle fois de plus un être cher à son cœur. Après son mari René Angélil, et ensuite sa mère, la chanteuse doit une fois de plus faire face à la disparition d’un proche. Même s’il ne faisait pas partie de sa famille, cet homme a été très important dans sa vie. Car aujourd’hui, l’immense star de la télévision américaine, Larry King nous a quittés. Très émue après cette annonce, Céline Dion fait part de sa tristesse sur Instagram.

Céline Dion : un vibrant hommage à Larry King

Une habituée du show américain

Depuis le début de sa carrière, Céline Dion a foulé des milliers de plateaux de télévision à travers le monde. En France, ses nombreux rendez-vous annuels avec Michel Drucker sont encore dans toutes les mémoires. Mais aux États-Unis, ses passages dans le Larry King Live font également partie des événements marquants de son parcours d’artistes. Car l’émission du présentateur était une véritable institution outre-Atlantique. Pendant près de trois décennies, Larry King a été l’un des présentateurs les plus suivis du public américain.

Certaines de ces interviews sont d’ailleurs mémorables. Ainsi, l’animateur a reçu tous les plus grands de ce monde. Aussi bien les chefs d’État que les stars du rock ou du cinéma sont passés par son plateau et ont répondu à ses questions. De grands noms tels que Vladimir Poutine, Barbara Streisand, Marlon Brando ou encore Frank Sinatra ont tous été reçus par le roi du divertissement américain. Céline Dion fait bien évidemment partie de cette liste. LD People revient sur cette longue amitié qui liait la chanteuse et l’homme de média.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Céline Dion (@celinedion)

Un émouvant message

Céline Dion partage donc son émotion sur les réseaux sociaux.” Je suis tellement triste d’apprendre le décès de Larry King. Il était un vrai gentleman et il nous faisait toujours sentir comme si nous parlions avec un ami de toujours. Il n’y aura jamais personne comme lui et il me manquera beaucoup. Mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses amis “. Disparu ce samedi 23 janvier, Larry King laisse donc un grand vide dans le monde télévisuel américain. Âgé de 87 ans, il paraissait néanmoins en pleine forme ces derniers mois. Pourtant, il semble lui aussi avoir été touché par la covid comme un grand nombre d’autres de ses concitoyens. Il s’est finalement éteint à l’hôpital Cedars-Sinaï de Los Angeles.

Céline Dion se souvient donc de tous les bons moments passés avec cet être d’exception. Plus méconnu en Europe, le présentateur avait effectivement une aura indescriptible auprès du public d’outre-Atlantique. Durant près de 25 ans, il aura été le grand interviewer, avec à son actif des séquences qui restent parmi les plus remarquables de la télévision des États-Unis d’Amérique. Une fois de plus, Céline Dion perd donc quelqu’un qui a beaucoup compté pour elle. Larry King l’a en effet invité à de nombreuses reprises. D’ailleurs, les mots de Céline Dion trahissent véritablement son immense chagrin et son profond respect pour le grand homme.