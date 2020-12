Céline Dion en deuil: Elle est bouleversée par la perte de cet ami proche

C’est une triste nouvelle que nous a annoncé Céline Dion sur les réseaux sociaux. La chanteuse a déclaré ce 14 décembre, qu’un de ses proches est décédé des suites du coronavirus. La rédaction de LD People va tout vous dire.

Céline Dion rend un hommage à Pierre Lacroix

Selon les informations de l’ancien partenaire du défunt, Robert Sauvé, l’ancien président et directeur général de l’Avalanche du Colorado et des Nordiques du Québec est décédé à l’âge de 72 ans de complications liées à la COVID-19. En effet, Pierre Lacroix aurait succombé une crise cardiaque, causée par la COVID-19 : “Il allait mieux cette semaine, mais ça s’est détérioré samedi soir” a notamment déclaré le proche du défunt. Très proche de René Angélil, il était aussi un ami de Céline Dion. C’est d’ailleurs pour cette raison que la chanteuse a pris la décision de lui rendre un hommage particulier.

Céline Dion rend hommage au meilleur ami de René, Pierre Lacroix, emporté par la COVID | JDM https://t.co/lSZ4PIlgvk — Denis Vézina (@DenisDvezine) December 14, 2020

Sur son compte Instagram Céline Dion a ainsi décidé de prendre la parole pour lui rendre un hommage et pour laisser une pensée pour la femme et les enfants de Pierre Lacroix : “Je suis profondément attristée d’apprendre le décès de Pierre Lacroix. Pierre était le meilleur ami de René et nous avons partagé tant de moments merveilleux avec lui et son épouse Coco. Quel privilège de les avoir tous les deux dans nos vies. Mes pensées vont à Coco et à leurs fils Martin et Éric, ainsi qu’à toute leur famille. Avec tout notre amour, Céline, René-Charles, Nelson & Eddy xx…”. La rédaction de LD People se joint à la douleur de la famille.

Céline Dion condamnée par les tribunaux

C’est un nouveau coup dur que Céline Dion doit affronter. Alors qu’elle pensait pouvoir compter sur le soutien de son agent, Rob Prinz, il semblerait que ce dernier le lui fasse tout à l’envers. En effet, lui et sa société artistique ICM Partners estiment avoir été lésés, financièrement parlant : “l’agent aurait dû récolter des intérêts et des commissions sur une période allant de 2017 jusqu’à… 2026. Mais il n’aurait pas été rémunéré comme prévu. Les impayés s’accumulant, il aurait porté l’affaire devant les tribunaux” apprend-on.

🚨 “Je me sens trahie” : Céline Dion face aux tribunaux, cette somme exorbitante qu’elle s’apprête à débourser https://t.co/A6YyB9jZfd pic.twitter.com/pVLjUL7zud — Public Mag (@InsidePublic) December 14, 2020

Céline Dion n’est pas contente de la décision de son agent et le fait savoir dans un communiqué relayé par Deadline : “Lorsque René était en vie, il a pris soin de mes affaires et était toujours très juste avec les gens avec qui il travaillait. J’ai l’impression que M. Prinz et ICM ont profité de leurs demandes pour l’argent et ont révélé des informations confidentielles à propos de mon contrat avec AEG. Je me sens trahie”.