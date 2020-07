Céline Dion épate la galerie avec un nouveau look inattendu et farfelu !

Céline Dion et la mode c’est une grande histoire d’amour. Malgré la longue carrière de la chanteuse, elle est toujours capable d’innover et de porter des tenues inattendues. Ses fans savent à quel point ses looks peuvent être excentriques parfois. Cependant, Céline Dion n’a pas peur de se faire juger dans le regard de l’autre. Elle assume tout et montre au monde ce que signifie avoir du charisme. En effet, n’importe quelle tenue peut la mettre en valeur tant elle est assurée et confiante en elle. Découvrez le nouveau look très graphique de Céline Dion, elle le présente sur Instagram.

Céline Dion dans une tenue très graphique qui rappelle une œuvre d’art

Céline Dion fait encore une fois sensation avec une de ses tenues. Et encore une fois, elle ne fait pas dans la demi-mesure. En effet, la diva arbore un look déjanté et très graphique. Elle comme dans un tableau abstrait. Céline porte alors un bustier blanc aux lignes dessinées sur un tissu transparent et un pantalon gris électrique et brillant. Sur sa tête un chapeau incroyable. Il est rond et immense comme une pièce de papier découpée en demi-cercle, venant s’installer au dessus d’un plus petit chapeau rond sur sa tête. Le fond de l’image est fait de peinture de couleurs. Du bleu, du rouge, du blanc et un peu de jaune comme pour laisser deviner la chevelure de Céline Dion.

La photo est plus qu’originale. Elle est tout simplement unique et innovante. De plus, Céline Dion tient sa tête dans ses main pendant qu’elle se tient debout devant l’objectif de l’appareil photo. Ses cheveux sont attachés, peut-être dans le chapeau ? Et elle porte une paire de boucle d’oreilles en forme d’éclairs. Mais voyez plutôt par vous-même cette photo incroyable que nous propose de découvrir Céline Dion sur son compte Instagram.

La photo de Céline Dion qui épate ses fans

Céline Dion ressort véritablement comme un personnage animé dans cette photo. Elle est œuvre d’art à travers ce look et ce décor. Mais la chanteuse partage ce cliché également pour envoyer à ses fans un message d’affection. En effet, elle écrit en description les quelques paroles d’un des titres de son dernier album, Courage. Des paroles qui ont de quoi mettre du baume au cœur pour bien commencer la semaine. Car elle partage cette photo excentrique, et fabuleuse, le lundi 20 juillet dernier. Céline Dion frappe fort pour apporter de la joie et de la motivation chez ses fans. Pas un jour ne passe sans qu’elle n’ait une petite attention ou une pensée pour eux. La diva entretient une relation particulière avec son public et cette relation, déjà très forte, semble s’être renforcée avec la pandémie.

La pandémie oblige Céline Dion a s’adapter sur les réseaux sociaux

Céline Dion s’inquiète pour la santé de ses fans à travers le monde. La pandémie n’est pas à prendre à la légère selon elle et elle va le faire savoir sur ses réseaux sociaux. Quelques irréductibles parviennent encore à croire que la crise sanitaire relève du complot, mais il faut se rendre à l’évidence, la pandémie est bien réelle. Et elle serait même en train de revenir de plus belle. En effet, sans faire attention, sans faire preuve de vigilance, nous avons baissé notre garde face à un ennemi invisible.

Ce n’est pas parce que nous ne pouvons pas voir le virus de nos yeux qu’il n’est pas réel pour autant. C’est également un message que Céline Dion tente alors de faire passer à ses fans. Comme de nombreuses célébrités, elle sait que son influence est grande et elle ne peut pas s’empêcher de craindre pour les gens qui l’aiment et la soutiennent depuis tant d’années.

Son message faisait alors le tour des réseaux sociaux et n’avait pas manqué d’émouvoir son public. Mais depuis quelques semaines maintenant, Céline Dion ne semble plus parler de la pandémie sur ses réseaux sociaux. Pour changer les idées de ses fans, elle recommence donc à arborer des looks inédits, travaillés par de grands créateurs de mode et de grands stylistes. La diva sait s’entourer des meilleurs, ceux qui travaillent avec passion.

La diva ferait tout pour ses fans

Pour ses tenues de scènes lors de ses concerts, le style de Céline Dion fait tout aussi partie du spectacle. Alors, malgré l’impossibilité de reprendre sa tournée par les temps qui courent, elle ne manque pas de partager des photos qui les rappellent. De quoi mettre encore une fois du baume au cœur de ses fans. Des fans impatients de retrouver la chanteuse en tournée et qui ne se lassent pas d’écouter ses derniers titres. De plus, elle partage également sur son compte Instagram des extraits de textes en images. Des extraits de ses dernières musiques qui sont donc issues de son dernier album, Courage. Et c’est effectivement une valeur qu’elle porte fièrement avec toutes les épreuves qu’elle a su affronter. Aussi, le courage est une valeur qui devient nécessaire dans le contexte actuel d’épidémie mondiale.

Pour trouver la force d’affronter des situations délicates, pour se détendre, pour se changer les idées ou encore pour être étonné, le compte Instagram de Céline Dion est donc idéal. Avec sa photo de son nouveau look improbable et splendide, elle crée l’événement et montre qu’elle sait rester elle-même.