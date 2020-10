Céline Dion et Pepe Muñoz, quelle est leur véritable relation? Amoureuse ou pas?

Pepe Munoz a su réconforter la Diva Céline Dion suite à la disparition de son mari. Pepe, danseur de Céline est un de ses grands amis et conseillers, mais leur proximité continue de susciter la curiosité de la presse et des fans…

Leur relation fait d’ailleurs l’objet d’une polémique perpétuelle auprès des internautes, la relation des deux artistes est en effet de plus en plus forte. Céline Dion a même fait une action dans le but de protéger son acolyte et la presse est d’autant plus curieuse.

Pepe Munoz est le fameux danseur talentueux auquel Céline s’est noué une relation profonde.

Avant même de travailler avec la Diva québécoise, il s’est fait connaître en participant à de nombreuses -comédies musicales comme Cats, West side Story, Le Cirque du Soleil ou encore Dirty Dancing.

Il y a quelques années, il a exécuté une danse très sensuelle avec Céline Dion et le public a commencé à s’intéresser de plus près à lui.

C’est alors que fans et médias se sont intéressés de près à la nature de leur relation. Ils se montraient même inséparables. Pepe Muñoz est partout où l’on voit la diva.

À 34 ans, le danseur a été impliqué dans nombre de rumeurs con cernant sa relation avec Céline, qui ne semble guère affectée par celles-ci tan telle dit que son danseur est beau.

Céline Dion a tenu à éclaircir plusieurs fois la nature de sa relation avec Pepe Munoz, mais la presse ne lâche pas le morceau.

D’autre part, les grands titres ont fait en sorte de laisser le public suspicieux. Certain disaient même que la diva aurait été manipulée par le danseur afin de faire gonfler sa popularité. Certaines photos des deux artistes montraient même leur affection très particulière …

Ils seraient main dans la main sur ces photos, souriants et complices … Une image très parlante de couple amoureux, avec tous ces séjours parisiens qui semblent être de véritables voyages de noces. Les clichés pris par les paparazzis montrent des adieux riches en émotions.

Céline Dion et Pepe Munoz semblent presque amoureux en présence du public alors qu’ils ne sont que de simples amis si l’on croit à leur propos.

Mais ils ont une relation très singulière.

Il se sont rencontrés en 2016 après la mort de René Angelil. Ainsi, beaucoup ont pensé que la star faisait son deuil à travers une relation avec le danseur. Certains ont alors trouvé leur relation très malsaine, certainement à cause de leur importante différence d’âge. Le jeune danseur pourrait, selon les fans, devenir une mauvaise influence pour la star québécoise.

Pepe Munoz, a affirmé de son côté que même s’il ne travaillait plus pour la chanteuse, leur relation garderait toujours la même force, car elle est très importante. Leur entourage soutient et protège leur relation.

Quant à Céline Dion, elle joue ouvertement l’ange gardien de son danseur adoré. En effet à chacune des attaques qu’il reçoit, elle le protège farouchement.

Mais cela n’empêche pas la presse de continuer sur sa lancée.

En effet, tous les gestes et comportements des deux amis sont analysés de près …