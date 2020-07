Céline Dion fait le show: plus HOT que jamais, la nouvelle tenue affriolante de la diva

Céline Dion ne lésine jamais sur les moyens en matière vestimentaire. En effet, la chanteuse est capable de porter des tenues extravagantes au possible avec une assurance déconcertante. La dernière en date a été très remarquée sur le web. Céline Dion endosse alors une robe noire moulante avec de larges plumes sur une de ses épaules. Une photo qui fait réagir internet tant la diva de 52 ans sait se mettre en valeur.

Céline Dion arbore une tenue à plume avec grâce

Céline Dion reste une icône de la musique mais elle est aussi de plus en plus une icône de la mode. En effet, la star est totalement fan des dernières créations des grandes maisons de couture. Elle aime assister aux défilés de mode et porter les tenues à la pointe. Son côté show girl lui permet d’envisager toutes sortes de tenues sans complexes. Sur scène, ce son presque des costumes tant elle va loin dans ses choix artistiques. Et tout le monde sait que les concerts de Céline Dion valent le détour. Mais au quotidien aussi, Céline Dion se fait plaisir avec des tenues qui se sont pas à la portée de tous et toutes. Car seule la belle Céline Dion est capable d’assumer des looks aussi excentriques que tendances. Et ses fans sont conquis, ils en redemandent !

Toujours à la pointe de la mode

Sur le compte Instagram de la chanteuse, nous pouvons alors découvrir des photos fabuleuses. Céline Dion change de tenue comme d’humeur et n’a pas peur de faire dans l’avant-garde. Elle peut laisser penser que certains de ses looks vont trop loin mais elle est toujours à l’aise dans ses vêtements. Ainsi, son charisme et sa confiance en elle ajoute à ses tenues une touche de naturel et au diable les critiques. Comme si la robe noire à plume pourrait parfaitement se prêter à une soirée entre amis. Pourtant, c’est bien une tenue qui va littéralement affoler les internautes. Car la ligne de Céline Dion est affinée, allongée et parfaitement soulignée par cette petite robe. Et les plume sur une de ses épaules viennent compenser la simplicité de la robe. Elles ajoutent également un aspect asymétrique du plus bel effet. Ses fans vont la couvrir de compliments.

Une promotion qui cartonne pour la diva

De plus, le ou la photographe a su rajouter encore au charme de Céline Dion dans cette tenue. Car opter pour le noir et blanc avec ce joli jeu de lumière est juste formidable. Elle ressemble à une élégant cygne noir. Les fans de la chanteuse sont tout bonnement fascinés par cette publication. Et c’est tant mieux pour la chanteuse car elle partageait cette photo pour faire la promotion de son dernier album, Courage. Dans la description, un extrait des paroles de son titre Falling in love again.

Mais Céline Dion en profite également pour demander à ses abonnés si leur semaine commence bien. Une petite attention sous forme de question qui ne va pas les laisser indifférents. En effet, ils répondent en commentaire et souhaitent aussi une bonne semaine à leur star favorite. Sans oublier la politesse, les abonnés de Céline Dion ont répondu présent et fait de cette photo un véritable buzz sur le web.