Céline Dion : Le geste dingue d’un fan, totalement ivre, durant les fêtes..

Parfois quand on est fan de quelqu’un, on fait n’importe quoi. C’est le cas aussi de ce jeune fan britannique de Céline Dion, qui a bu plus qu’il ne fallait et qui a pris une décision qu’il a vite regretté quelques heures plus tard. La rédaction de LD People va vous dire exactement ce qu’il a fait.

Le geste fou d’un fan de Céline Dion pendant les fêtes

Si un jour vous vous baladez dans le comté du Staffordshire en Angleterre et que vous tombez sur Céline Dion, il ne s’agit pas de la star internationale, non. C’est probablement ce trentenaire britannique super fan de la chanteuse, autrefois appelé Thomas Dodd, qui vient de changer légalement de nom pour prendre celui de son idole. C’est le journal “The Post” qui nous raconte cette histoire folle de Thomas Dodd, qui, pendant avoir regardé un concert de Céline Dion sur sa télévision la veille de Noël tout en buvant du champagne, s’est retrouvé à naviguer sur des applications et est tombé sur une permettant de faire un changement de nom à l’état civil.

Il faut dire qu’il avait besoin de réconfort, et qu’il n’a trouvé que le concert de Céline Dion avec une bouteille de champagne pour être bien : “Elle est la personne vers laquelle je me tourne quand j’ai besoin de me remonter le moral” a-t-il notamment commencé par dire. Mais le jeune homme ne se souvient de rien de sa soirée arrosée : “Honnêtement, la main sur le cœur, je ne m’en souviens pas. Je me souviens avoir regardé le concert et d’être plutôt éméché“.

Le fan ne regrette rien

C’est quelques jours plus tard qu’il se rend compte de ce qu’il a fait puisqu’il a reçu chez lui, des papiers officiels de ce changement de nom : “Je n’avais pas conscience d’avoir fait cela jusqu’à ce que je trouve l’enveloppe dans mon courrier. Au premier abord, j’ai dû m’assoir car je ne pouvais pas y croire puis j’ai vérifié mon compte bancaire ce qui a tout confirmé. Une fois dans cette panade, j’ai signé les documents sur le champs puisque bordel je l’adore !” déclare-t-il. Il a alors apposé une nouvelle signature sur le document légal le représentant sous l’identité de Monsieur Céline Dion.

Ivre, un fan de Céline Dion change de nom la veille de Noël et s’appelle désormais comme son idolehttps://t.co/I86XyEF6wG — L’Est Républicain (@lestrepublicain) January 4, 2021

Pour le moment en tout cas, notre homme n’a pas l’air très affolé par la situation et souhaite garder le nom de Céline Dion encore quelques temps, tout dépendra si cela ne lui pose pas trop de problèmes : “Ma mère n’était pas très contente au début, mais maintenant elle voit le côté drôle. Mes amis eux ont dit qu’ils n’étaient pas surpris. Pour l’heure, je le garde ! Cela dépendra d’à quel point ça rend ma vie difficile !”. Une histoire que la rédaction de LD People trouve très drôle. Et vous ?