Céline Dion : Malade, trop maigre? Un dernier cliché qui inquiète vraiment ses fans

Céline Dion est-elle malade ? C’est la question que se posent aujourd’hui nombre de ses fans. La chanteuse québécoise publie en effet sur son compte instagram des photos d’elle. Sur les clichés, elle apparaît de plus en plus maigre.

Céline Dion n’a pas échappé au Covid-19. La star internationale de la chanson a du mettre en stand-by ses concerts. Elle a profité de cette vie au ralenti pour quitter Las vegas. Elle a ainsi rejoint son pays natal, le Canada. Au Québec, elle a retrouvé ses trois fils. Mais elle n’a pas oublié ses fans pour autant. L’interprète de My Heart Will Go On partage sa vie sur son compte instagram. Ses admirateurs se sont donc aperçus de son apparence de plus en plus maigre. Avec ses enfants, à la plage ou en tournage de clips, elle collectionne les remarques sur sa perte de poids.

“Comment faites-vous pour tenir avec ce poids ?”

Ce dimanche 27 septembre, la belle brune pensait peut-être publier une photo anodine. Elle partageait en effet sur son compte instagram les coulisses d’un tournage. En légende, Céline Dion écrivait : ”Aimez-vous avec toutes vos Imperfections ! Voyez d’autres photos des coulisses du tournage de la vidéo “Imperfections”. – Team Céline”. Ses followers ont rapidement commenté ce cliché, peu rassurés par ce qu’ils pouvaient voir : “S’il vous plait, mangez !”, “Comment faites-vous pour tenir avec ce poids ?”, “Mangez un peu s’il vous plait, “Elle est très maigre, j’espère qu’elle va bien”, “Etes-vous malade”, ou encore “Céline, vous êtes trop maigre”, le même message s’est propagé en quelques heures. Mais la diva n’a pas répondu aux questions. Ses admirateurs espèrent en tous cas qu’il ne s’agit pas d’un problème de santé.

Valérie Lemercier dans la peau de Céline Dion

Valérie Lemercier signe un nouveau long-métrage qui sortira en salle le 18 novembre prochain. Son film Aline ! n’est autre qu’un biopic légèrement déguisé de Céline Dion. La comédienne-réalisatrice en a fait la promotion auprès de Yann Barthès. Sur le plateau du Quotidien sur TMC, elle a dévoilé comment elle a réussi à interpréter ce rôle un peu particulier : “J’ai fait l’accent le plus petit possible parce que je trouve qu’en France, on en fait toujours trop. Alors il n’y a pas d’expressions québécoises. C’est un film sans sirop d’érable, sans tabarnac, sans câlice”.

« Je crois que c’est un hommage à elle, mais aussi à René. »

Elle a tenu le même discours aux médias québécois : “J’ai fait attention, à toutes les phases de la production, à ne jamais la trahir”. Elle a ainsi confié aux journalistes de La Presse sa motivation pour ce projet : “Je crois que c’est un hommage à elle, mais aussi à René. Jusqu’ici, les fans de Céline qui ont vu le film, et qui arrivaient avec des appréhensions, sont super rassurés. J’espère que vous le serez aussi”.

Alix Brun