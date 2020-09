Céline Dion nous dit tout sur sa perte de poids très alarmante!

Lorsque l’on compare d’anciens clichés de Céline Dion avec son apparence d’aujourd’hui, sa perte de poids saute aux yeux. Si la grande star internationale n’a jamais réellement eu de rondeurs, sa silhouette semble s’être affinée de plus en plus au fil des années. Mais depuis quelques mois, le changement semble réellement, beaucoup plus marqué. Une apparence quasi-squelettique qui suscite l’interrogation et la plus vive inquiétude de la part de ses millions de fans.

Déjà l’année dernière lors de la Fashion Week parisienne en janvier, les admirateurs de la chanteuse s’étaient posés de nombreuses questions. Chacune des apparitions de la diva est l’occasion de remettre le sujet sur le tapis. Il est vrai que son apparence a fortement changé. Mais Céline Dion a tenu à rassurer ses fans, notamment lors de son passage dans l’émission de radio, Good Morning America. En direct, la veuve de René Angélil avait affirmé être au top de sa forme : ” Je me sens plus forte et belle “ tenait-elle à préciser. Avant d’ajouter : ” On me qualifie de mince, je suis mince, mais je suis aussi très gentille, vous savez ! ” avait-elle affirmé avec une touche d’ironie et une bonne dose d’humour. Et pour redevenir plus sérieuse, elle s’était empressée de déclarer : ” C’est vrai que je suis un peu plus mince, mais tout va bien. Il n’y a pas d’inquiétude. Je me suis découvert une nouvelle passion : la danse ! “.

Selon ses dernières déclarations, il ne s’agirait donc en aucun cas d’un problème de santé, mais bien du résultat d’une activité physique intense. Céline Dion s’imposerait de longues séances d’entraînement afin de garder la forme. Une énergie qui lui permet d’assurer ses spectacles dans les meilleures conditions. Car il faut bien avouer que chacune des prestations de l’artiste est à chaque fois un véritable défi physique. Aujourd’hui âgée de 52 ans, cela fait près de 40 ans que la Québécoise parcourt le monde et enchaîne les tournées. La danse lui permet donc d’entretenir son corps, mais lui procure également un bienfait psychologique qui lui est devenu nécessaire. Malgré toutes les épreuves qu’elle a traversées à travers le temps, la chanteuse s’est toujours montrée très forte. Céline Dion fait donc preuve d’un courage remarquable malgré les coups durs dans sa vie.

Bien évidemment le fait le plus marquant de ces dernières années, a été la mort de son mari René Angélil. L’artiste a perdu en plus de son époux, celui qui était son véritable mentor et son producteur. Un homme qui était à ses côtés depuis son adolescence et qui a été le véritable maître d’œuvre de sa carrière. Mais comme si cette peine ne suffisait pas, la semaine où son mari a disparu, Céline Dion devait également déplorer la mort de son frère. Ces deux événements auront profondément marqué la maman de trois enfants. Plus récemment encore, la grande interprète devait connaître un autre deuil. Puisque en janvier de cette année, c’est sa mère qui disparaissait. Des décès que certains de ses fans ont immédiatement mis en relation avec sa perte de poids. Plusieurs rumeurs affirment que Céline Dion avait eu beaucoup de mal à surmonter son chagrin. Mais d’autres témoignages font état au contraire de sa force face à l’adversité. Quelques heures après la cérémonie d’hommage en la mémoire de sa maman disparue, Céline Dion était d’ailleurs sur scène. Elle avait dédié ce concert à celle qui lui a donné le jour. Un moment magnifique que les spectateurs présents dans la salle ne sont pas près d’oublier.

Plusieurs articles parus dans la presse imputent eux, cette perte de poids à un régime draconien que Céline Dion s’imposerait. Selon certaines sources, elle aurait, durant longtemps, eu une alimentation extrêmement basse en calories. Un régime qui se limitait exclusivement à des soupes à base d’ailerons de requins. Mais la chanteuse affirme avec force que sa très fine silhouette est le résultat de sa pratique intense de la danse. Certains mettent en doute ses affirmations en imaginant que le sport pratiqué à hautes doses, lui aurait conféré une toute autre morphologie.

Céline Dion

L’icône de la chanson anglophone et francophone a beaucoup maigri. Mais elle maintient qu’elle est en réalité en bonne santé. Elle assure qu’il n’y a aucune inquiétude à avoir pour elle. Bien au contraire, la danse lui permettrait de trouver un équilibre qui a peut-être été salvateur. Les exercices physiques intenses ont donc été comme une thérapie pour elle en lui permettant d’évacuer toutes les tensions et de se sentir à nouveau bien dans sa peau. Mais comme dans tous les domaines, l’excès peut être nuisible. La chanteuse mondialement connue aurait donc peut-être poussé son corps à ses limites. Et ses fans restent très attentifs à son évolution.

Malgré ce changement et cette perte de poids, l’artiste qui a vendu plus de 300 millions d’albums n’a pourtant rien perdu de ses extraordinaires capacités vocales. Et les spécialistes de la question, lui reconnaissent toujours cette voix qui a fait son succès.

Issue d’une famille de 14 enfants, Céline Dion aura eu véritablement un parcours de vie extraordinaire. Et de l’enfance heureuse, mais loin d’être luxueuse qu’elle aura connu, Céline Dion est devenue l’une des plus grandes stars internationales. Elle n’a cessé de battre des records tout au long de sa carrière que ce soit la vente de ses albums et de ses singles ou ses représentations aux quatre coins du globe. La chanteuse est également une femme d’affaires avertie qui aura réussi avec l’aide de son mari René Angélil à créer un véritable petit empire. Mais l’une des plus grandes fiertés de l’immense artiste, reste ses trois enfants. Aujourd’hui, Céline Dion se retrouve donc seule pour élever ses trois fils. Après avoir perdu son mari et l’un de ses frères, c’est donc sa maman qui disparaissait en janvier de cette année.

Malgré toutes ces épreuves et son apparence complètement transformée, Céline Dion garde toujours le même cap dans chacune de ses déclarations. Pour elle, il n’y a aucun problème. La chanteuse à la voix d’or affirme ne souffrir d’aucun problème de santé. Céline Dion maintient qu’il n’existe aucun problème susceptible de créer l’inquiétude. Mais malgré la conviction de l’artiste et ses mots rassurants, certains de ses fans restent néanmoins très sceptiques.