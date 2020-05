Céline Dion « pète un plomb » talons aiguilles, mini robe ultra-moulante

C’est assez rare de voir Céline Dion apparaître dans une telle tenue. Mais les fans savent bien que la diva est de plus en plus experte de la mode. Au fil des années, le style de Céline Dion change du tout au tout. Toujours prête à nous surprendre, elle parvient même à devancer les tendances pour proposer des tenues uniques. Céline Dion partage sur son compte Instagram des photos d’elles qui vont vous étonner. Une jupe courte et des talons aiguilles, c’est un look que l’on attendait pas chez la chanteuse. Et pourtant, comme tous les autres looks, cela lui va à merveille.

Céline Dion n’oublie pas ses fans malgré la pandémie ou le confinement

Confinée à son domicile depuis le début de la pandémie, Céline Dion ne peut malheureusement plus assister aux défilés de mode. Défilés annulés de toute façon étant donné l’ampleur de la crise sanitaire. Mais cela n’empêche pas Céline Dion ne continuer à partager sa passion de la mode, ni de continuer à entretenir ce lien si précieux qu’elle a avec ses fans. En effet, les réseaux sociaux ont prouvé qu’ils étaient le support idéal pour les interactions des fans avec leurs idoles. Et comme beaucoup d’autres, Céline Dion n’aura jamais été si active sur les réseaux sociaux.

Malgré le confinement et l’absence de nouveautés, Céline Dion donne de ses nouvelles et en prend de ses fans. Elle leur conseille notamment de faire très attention à eux. Car le virus est un ennemi invisible et il est beaucoup plus sérieux que l’on aurait pu l’imaginer il y a quelques semaines. Les services de réanimation et les bilans des décès en témoignent. Céline Dion use alors de sa notoriété pour faire passer un message à tous sur son compte Instagram. Elle fait une vidéo où elle s’adresse directement à sa communauté en invitant sur la nécessité de prendre toutes les précautions.

Le message de Céline Dion pour remercier les personnes en première ligne et inciter les autres à rester chez eux

La diva n’oublie évidemment pas de remercier le personnel soignant qui sauve des vies tous les jours. Ainsi que toutes les personnes qui sont contraintes de continuer à travailler. Pour le bien des autres et du pays, elles mettent leurs vies en danger. Céline Dion rend hommage à ce sacrifice et à ce courage.

Les messages de ce genre sont nombreux, de même que ceux qui visent à donner de ses nouvelles. Comme lorsque Céline Dion partage une photo d’elle en train de chercher les œufs de pâques dans son jardin.

Le compte Instagram de Céline est un véritable musée de ses tenues de scène

Mais son compte Instagram c’est aussi un véritable musée des interventions de la chanteuse sur scène. En effet, Céline Dion n’a pas arrêté de poster des photos de ses concerts à cause de la pandémie. Au contraire, les photos ne cessent d’arriver. Mais comme les concerts sont suspendus jusqu’à nouvel ordre, le diva pioche dans ses souvenirs de tournées pour donner des images à ses fans. Les souvenirs ne manquent pas à la star qui a plus de trente ans de carrière derrière elle.

Et parmi elles, une photo de la chanteuse dans une tenue que nous l’avions pas vu porter depuis très longtemps. Céline Dion sait tout porter avec une grande classe. Et même une robe très courte avec des talons hauts la rende magnifique. Les fans sont sous le charme. Certains découvrent la photos, d’autres la redécouvre. En tout cas, Céline sait varier les tenues et les styles pour ses shows grandioses. Et le plus fou c’est qu’absolument tout lui va très bien.

Les dates anniversaires ne manquent pas lorsque l’on a trente ans de carrière

Cette image ressort des souvenirs de Céline pour une date anniversaire. En effet, la photo fut prise lors d’un concert d’anthologie qui existe depuis en DVD. C’est donc pour fêter les 10 ans de la sortie du DVD que la photo refait son apparition. La tournée « Taking Chances » dans le DVD « Céline Dion autour du monde« . Un des nombreux souvenirs émouvants de la carrière de la star. Car Céline Dion en a fait des dates de concert depuis ses débuts. Céline Dion a conquis le cœur de ses fans dans les années 1988, et depuis l’histoire d’amour perdure.

Céline Dion se donne toujours autant à fond pour ses shows. Depuis ses débuts jusqu’à maintenant, la diva fait preuve d’une énergie rare. Les concerts de Céline sont réputés dans le monde entier pour être des spectacles époustouflants. Et même ceux qui ne sont pas fans de son répertoire musical ne sauront dire le contraire. De plus, là où elle met aussi tout le monde d’accord, c’est sur son goût pour la mode. Nous n’avons pas finit de découvrir les tenues fantastiques de Céline Dion. Et confinement ou pas, les fans seront servis !