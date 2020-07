Céline Dion: Que fait René-Charles son fils pendant que sa mère bat des records ?

Depuis la mort de son mari René Angélil, la chanteuse Céline Dion a tout fait pour que ses trois fils Eddy, Nelson (9 ans tous les deux) et René Charles (18 ans) ne manquent de rien. Aujourd’hui nous nous intéressons à l’aîné, qui est plutôt discret sur la scène médiatique.

René-Charles en couple et heureux

Tout juste avant de débuté sa tournée, Céline Dion s’est laissée aller à quelques rares confidences au sujet de son fils aîné, âgé de 18 ans. Ainsi, il y a quelques semaines, Céline Dion avait décidé de lever le voile sur la vie sentimentale de son aîné, qu’elle surnomme RC : « Sa petite amie est adorable. C’est merveilleux parce qu’elle est un peu plus âgée. Elle a 20 ans et nous savons tous que les femmes sont définitivement plus matures que les hommes ». Elle poursuit son propos en faisant l’éloge de la jeune femme : « Elle s’occupe même des jumeaux. Elle est vraiment adorable. C’est une très bonne personne« .

Si tout va bien pour René-Charles, il se faisait plutôt rare sur les réseaux sociaux. Mais ce 2 juin, le jeune homme mettait fin à 94 semaines d’inactivité sur son profil Instagram. Le jeune garçon de 19 ans réagissait au mouvement Black Lives Matter en postant, lui aussi, un carré noir sur le réseau social pour apporter son soutien. Peut-être que prochainement il publiera des photos de lui et de sa passion : Le poker. Parce que oui, les chiens ne font pas des chats. En effet, si René Angélil était avant tout connu pour être l’époux et manager de Céline Dion, il était également un excellent joueur de poker. En 2005, il s’était d’ailleurs qualifié pour les championnats du monde notamment.

Une carrière de rappeur pour René-Charles ?

Le fils de Céline Dion, qui a été bercé dans la musique depuis tout petit, a lui aussi voulu se lancer. Mais pas avec de la variété française ou avec des chansons populaires, René-Charles s’est lancé dans le rap. En effet, le jeune homme publie des sons sur la plateforme Soundcloud sous le pseudo Big Tip. Ses chansons sont plutôt autobiographiques comme il l’expliquait à nos confrères de Montreal Gazette : « Mes paroles sont très personnelles. J’essaie de faire quelque chose que personne n’a jamais fait avant : être le fils d’une des plus grandes chanteuses de tous les temps qui essaye de devenir rappeur. (…) Toutes mes paroles parlent de mes propres expériences ».

Voir cette publication sur Instagram Soundcloud.com/bigtipmusic Une publication partagée par René-Charles Angélil (@bigtipmusic) le 31 Juil. 2018 à 11 :52 PDT



Dans cette même interview, René-Charles déclarait avoir comme projet de sortir un album et d’ailleurs, il n’excluait pas de collaborer avec sa mère un jour. Ce n’est pas la première fois que le fils aîné de Céline Dion pousse la chansonnette. Lors d’un concert de la star canadienne, il avait déjà rappé sur Black or white de Michael Jackson. a prestation plutôt réussie a enflammé le public de Copenhague où sa mère se produisait à ce moment-là. Va-t-il se lancer dans une carrière de rappeur ? Nous le sauront très vite.