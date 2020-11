Céline Dion: René-Charles Son fils brise le silence pour Amy cette femme qui l’a fortement touché

Très discret ces dernières semaines sur les réseaux sociaux, le fils aîné de Céline Dion revient sur Instagram. Via une story, René-Charles Angélil reprend contact avec ses nombreux fans. Et de toute évidence, c’est pour la bonne cause. En effet, le fils de la diva âgé de 19 ans, partage une publication en soutien à la jeune Amy.



Céline Dion, son fils René Charles déjà un homme au grand cœur

Le fils de René Angélil et Céline Dion a bien grandi



Tous les fans de la star québécois se souviennent du bébé né, il y a déjà près de 20 ans. Après avoir espéré ce moment très longtemps, Céline Dion et René Angélil ont finalement eu la chance de devenir parents. De cette célèbre union, né René-Charles Dion-Angélil, un enfant tant espéré. Mais aujourd’hui, le petit garçon a bien grandi. Et tout comme sa célèbre mère, il semble vouloir mettre sa notoriété à profit pour venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin. Dans sa dernière story Instagram, René-Charles Angélil fait appel à la générosité de sa communauté.

Tout comme sa maman, René-Charles Angélil souhaite faire preuve d’altruisme. D’ailleurs dans le cadre de la Journée de la philanthropie, sa mère Céline Dion, c’est elle aussi montrée très active ces derniers jours. Et pour cause, elle a pris de son temps pour appeler à l’aide de généreux donateurs. Effectivement, la star de la chanson vient en aide à l’hôpital Sainte-Justine au Québec. Et plus particulièrement, au service de pédiatrie de cette institution de soins.



René-Charles soutient une jeune femme prénommée, Amy



Si Céline Dion a décidé de soutenir la mucoviscidose chez les enfants, René-Charles Angélil veut lui mettre à l’honneur les personnes atteintes du cancer. C’est pourquoi ce 16 novembre dernier, il demande à ses fans de faire un don pour la cagnotte Go Fund Me. Cette collecte de fonds a pour but d’aider une femme qui souffre actuellement d’un cancer des voies biliaires. Cette maladie nécessite une prise en charge très particulière. Réalisé seulement dans deux établissements hospitaliers des États-Unis, ce traitement se révèle extrêmement coûteux. Incapable de payer les frais médicaux, la jeune Amy se trouve totalement dépourvue.



Dès lors, René-Charles Angélil met sa notoriété au service de cette cause. Grâce à sa story sur son compte Instagram, il espère que 40 000 dollars seront récoltés pour venir en aide à la jeune femme dans le désarroi. À l’heure d’écrire ces lignes, 13 873 dollars ont déjà rejoint la cagnotte. De toute évidence, René-Charles suit les traces de sa célèbre maman Céline Dion. D’ailleurs, il semble vouloir se lancer dans une carrière dans la chanson. Mais il veut aussi tout comme sa mère être capable d’une belle générosité. Car il est vrai que Céline Dion s’est toujours investie dans les causes les plus nobles. Et elle n’hésite pas non plus à elle-même faire des dons importants à des associations qui lui tiennent à cœur. À la tête d’une immense fortune, la grande artiste n’en oublie néanmoins pas les plus défavorisés. Avec un compte en banque estimé par Forbes à près de 455 millions de dollars, quelques actes de générosité ne sont donc pas un problème pour elle.