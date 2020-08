Céline Dion: Robe très moulante en latex, la diva s’affiche comme jamais !

S’il y a une artiste, une star internationale qui est l’une des plus grandes égéries de la mode, c’est bien Céline Dion. Après près de 40 ans de carrière, la chanteuse québécoise aura parcouru les années en s’affichant dans tous les styles, toujours au fait des dernières tendances. Fidèle aux plus grands couturiers, Céline Dion est toujours très attendue lors des plus grands défilés de mode. Comme notamment lors de la dernière Fashion Week à Paris en 2019 où elle avait véritablement fait sensation. Si cette année, l’édition 2020 a été annulée suite à la pandémie de covid-19, Céline Dion continue de surprendre avec ses choix vestimentaires. Il y a quelques jours, c’était dans un style des plus détonant qu’elle surprenait ses fans en portant une tenue en latex.

Signée Thierry Mugler, cette création mettait parfaitement sa silhouette longiligne en valeur pour laisser apparaître ses courbes parfaites. D’un noir intense, cette robe extrêmement près du corps, dans une matière originale, a réellement crée l’évènement auprès de ses fans. Une habitude chez l’artiste qui est toujours capable de surprendre par le choix de ses looks toujours à la pointe de la mode et des dernières tendances.

Céline Dion

La maman de trois enfants affiche un corps qui laisse rêveurs ses inconditionnels. Repartie à l’assaut de son public après la période de confinement, Céline Dion nous revient pour fêter les un an de la sortie de son dernier album, Courage, qui a une fois de plus connu un succès planétaire.

Avec ce retour médiatique, ce sera donc un nouveau défilé pour la célèbre artiste qui à chacune de ses apparitions choisira chez les créateurs les plus belles pièces pour nous surprendre. Véritable addict de la mode, Céline Dion est véritablement passionnée par cet univers et voue un amour sans borne à certains grands couturiers. Des tenues qui comme elle l’avoue, lui permettent de se sentir bien dans sa peau, notamment lorsqu’elle monte sur scène. Des habits de lumière qui lui donnent de l’assurance, de la force et du courage.

Élue personnalité mode de l’année 2019, Céline Dion est devenue au fil des années, la véritable ambassadrice de la haute couture et du savoir faire des grandes maisons. Lors de sa dernière parution sur son compte Instagram, Céline Dion apparaît donc totalement resplendissante lors d’un shooting photos réalisé sur un plateau de tournage. Sous les lumières des projecteurs, l’interprète de My heart will go on, prend la pose sous l’objectif du photographe dans une posture pleine de sensualité. Cette robe fourreau d’un noir profond épouse parfaitement les courbes de sa silhouette, la chanteuse avait décidé de terminer ce look par une paire de stilettos avec des talons aiguilles de couleur métallique au style parfait. Une publication qui n’a pas manqué de faire réagir ses nombreux followers qui l’ont gratifié de pas moins de 100 000 likes. Encore un grand succès pour l’artiste aux 4,4 millions d’abonnés sur Instagram.

La chanteuse, aujourd’hui âgée de 52 ans, semble toujours au top de sa forme, et le poids des années paraît n’avoir aucune emprise sur elle. Un choix de tenue qui aura créé une fois de plus le buzz pour la chanteuse aux millions d’albums vendus.