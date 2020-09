Céline Dion s’affiche en “soutien-gorge” sur la toile, la polémique commence !

Céline Dion est bien placée pour savoir qu’après la pluie vient le beau temps. Elle qui a traversé tant d’épreuves dans sa vie, il faudra ajouter la pandémie de 2020. Céline Dion a connu tant de drames qu’elle a appris à reconnaître les tempêtes. Et même à apprécier les arc-en-ciel qui peuvent en découler. En effet, un arc-en-ciel n’existe que lorsque le soleil est de retour après la pluie. La pluie est donc indispensable pour faire apparaître cette beauté. Ainsi, Céline Dion rappelle à ses fans que les épreuves que nous traversons, aussi difficiles soient-elles, peuvent conduire à des merveilles. Son regard vers l’horizon, elle chante et sa voix d’or ajoute à la magie de l’instant et à sa symbolique. Les fans de la chanteuse sont émus.

Céline Dion offre un beau cadeau à ses abonnés sur Instagram

Céline Dion alimente son compte Instagram afin de rester en contact avec ses fans. Il est essentiel pour son équilibre que la diva fasse des efforts pour communiquer avec ceux qui la soutiennent depuis tant d’années. En tant qu’artiste internationalement reconnue, Céline Dion fait partie de ces artistes qui savent que sans public, les stars ne brillent pas. Ainsi, elle trouve toujours une occasion d’échanger avec ses fans. Et ce qu’elle préfère lors de ces échanges, c’est pourvoir leur apporter de la joie, de l’espoir, de l’amour, du courage. Dans ces temps difficile de pandémie, nombreux de ses fans traversent des situations compliquées. En effet, la santé de nos aînés sont mises à rude épreuves, nos libertés sont restreintes et notre économie est instable. Et pour couronner le tout, les divertissements sont suspendus lorsqu’ils engagent trop de monde.

Les concerts et les spectacles sont annulés ou reportés les uns après les autres. Nous n’avons plus l’occasion de nous réunir pour partager une passion commune comme avant. La pandémie éloigne physiquement les gens mais jamais nous n’avions tous été aussi proches. Car nous traversons tous cette même crise sanitaire. Cela réveille alors en nous la solidarité et l’humilité. Tous humains, nous sommes vulnérables et soumis aux mêmes règles terribles de la nature. Alors, Celine Dion tente de rappeler que la nature est aussi belle. Malgré les tempêtes, le soleil revient tôt ou tard. Et cela provoque de petits miracles multicolores qui mettent du baume au cœur.

Un arc-en-ciel vaut milles mots

C’est en apercevant ce rayon lumineux, de couleurs emplis de symbole d’espoir que Céline décide de faire filmer le moment. Elle est en haut d’une tour, devant une immense fenêtre de verre. En tenue de danse, les cheveux relevés, en soutien-gorge et de dos, la diva s’approche de la vitre. Elle fixe son regard vers l’horizon et l’arc-en-ciel en chante quelques paroles de Over the rainbow. Un moment émouvant au possible qui rappelle que tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir.

La voix de Céline Dion est capable de soulager les peines

Céline Dion n’ignore pas non plus que l’arc-en-ciel est repris par les Canadiens pour traverser la pandémie avec force. Ce symbole d’espoir est souvent affiché aux fenêtres du pays de Céline Dion. Il est également associé de quelques mots “ça va bien aller”. Dans son post Instagram, Céline Dion prend en compte tous ces paramètres. En effet, elle ajoutera même une autre dimension qui va nous rappeler le nom de sa tournée et de son dernier album, Courage. Car la chanteuse écrit en description que “Plus la tempête est grande, plus l’arc-en-ciel est brillants. Les beaux jours sont à venir”. Pour Céline Dion, la crise sanitaire qui s’abat sur le monde est une tempête brutale et violente. Mais elle souhaite rappeler que ce n’est qu’ainsi que l’arc-en-ciel sera d’une beauté sans égale.

Il faudra certainement attendre 2021 pour que la pandémie s’estompe de nos mémoires. Et encore, rien n’est certain. Mais il faut bien croire que cela va s’arranger pour continuer d’aller de l’avant. Et Celine Dion sait bien de quoi elle parle. Aussi, elle est heureuse de pouvoir proposer de nouvelles dates pour la suite de sa tournée qui s’est vue interrompue par la pandémie. La diva garde l’espoir que la crise sanitaire va suffissent reculer l’année prochaine pour lui permettre de tenir ses concerts.

Les concerts reprendront aussi tôt que possible

Céline Dion propose donc des dates pour le mois d’août et pour le mois de septembre prochain pour la suite de sa tournée dans le nord des États-Unis. Elle sait qu’il faudra faire preuve de patience. Pour elle et pour ses fans, le temps sera long. Mais elle ne doute pas qu’ils seront présents au rendez-vous et ravis de la retrouver. Et ses fans non plus ne doutent pas que Céline Dion s’impatiente de chanter pour eux. De plus, la diva pense à signifier à ses abonnés qu’elle imagine parfaitement à quel point la situation est pesante pour eux. À l’image de l’arc-en-ciel, Céline Dion souhaite que la perspectives de ses concerts puisse donner à ses fans le courage d’imaginer un avenir plus serein. Les mauvais jours finiront bien par passer, comme toujours.