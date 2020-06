Céline Dion terrible nouvelle: voici ce que devient son manoir au Québec !

Céline Dion est une chanteuse et une femme d’affaire. Ainsi, forte u succès de sa carrière dans la chanson, elle n’a pas attendu pour investir dans l’immobilier. Mais le manoir dont nous allons vous parler dans cet article est bien plus sentimental qu’un bien immobilier quelconque. En effet, c’est le manoir de la maman de Céline Dion, Thérèse, qui va bientôt être rasé.

Céline Dion apprend que le manoir de sa mère devrait bientôt être détruit

Cet ancien manoir qui appartenait à Céline Dion se situe sur l’île de Gagnon, près de Laval, au Québec. Cette résidence a été vendue par la chanteuse pour la somme de 10 millions de dollars en 2016. Céline Dion en espérait 30 millions mais elle s’est faite une raison. C’est dans ce lieu fantastique que Thérèse Dion, la chère maman de Céline Dion, vivait. Celle qui a élevé Celine Dion et qui lui a permis de découvrir la musique et le chant s’est éteinte au début de l’année 2020. Céline Dion lui rendait hommage en ne stoppant pas sa tournée. Elle a préféré continuer à assurer les shows tout en dédiant quelques unes de ses chansons à sa tendre maman.

Un projet de grande envergure est prévu en lieu et place du manoir de la maman de Céline Dion

C’est donc avec beaucoup d’émotion que la chanteuse doit apprendre le projet de la ville pour ce manoir. En effet, le manoir est menacé d’être rasé pour se voir remplacer par un immense complexe touristique. Ce sont nos confrères du Journal de Montréal qui révèle ce scoop à la suite de l’interview du promoteur en charge du projet. Il s’agit d’un certain François Duplanti et il souhaite faire de l’île de Gagnon un endroit incontournable du point de vue international.

Voir cette publication sur Instagram Je t’aime maman ❤️🌈 – Céline xx… Une publication partagée par Céline Dion (@celinedion) le 18 Janv. 2020 à 12 :46 PST

Un complexe touristique et immobilier veut faire de l’île de Gagnon un lieu incontournable

Le belle île de Gagnon est assez grande pour compter huit hectares de terres constructibles. L’objectif serait alors de raser l’intégralité de l’île pour pouvoir y installer 660 résidences en copropriété. Des appartements luxueux dans des tours de deux à six étages. Mais ce n’est pas tout, car pour attirer les touristes, il est également prévue la construction d’un hôtel de prestige. En effet, l’hôtel devra arborer pas moins de cinq étoiles et compter plus de trente chambres. Dans ce grand hôtel à venir, il est également prévu d’y installer un spa et pas moins de deux restaurants.

Céline Dion va devoir dire au revoir à une partie de sa vie, à une partie de la vie de sa mère

Et cette partie du projet ne prend pas encore en compte l’espace que laissera l’ancien manoir de Céline Dion. En effet, avec l destruction de ce manoir, ce sont 495 logements qui verront le jour. Mais également un autre hôtel de plus de 100 chambres. Cet hôtel sera quant à lui de trois étoiles. Ainsi, ce sont des touristes de différentes classes sociales qui pourront s’offrir des vacances dans ce coin de paradis du Québec.

La diva saura faire face, elle est certainement plus préparée que l’on ne le pense

Si Céline Dion soit être secouée d’apprendre cette nouvelle, elle devait tout de même se douter de la mise en place d’un tel projet. En effet, lorsque Céline Dion vend le manoir de sa mère, elle le cède à une société immobilière. C’est donc Olymbec qui est depuis propriétaire de cet endroit. Et Céline Dion devait forcément imaginer qu’une telle société rachetait ce grand terrain pour y construire des multitudes d’apparentements. Il est également question d’y implanter une maison de retraite ainsi qu’une résidence adaptée pour les personnes âgées. Le tout non loin d’une grande salle de spectacle qui saura accueillir toute sorte de divertissement et d’activité culturelle.

Encore une fois, Céline Dion saura rester forte et faire preuve de courage. Depuis le décès de sono mari René en 2016, il faut bien avouer que tout n’a pas été simple pour la chanteuse. Mais ses fans savent qu’elle est capable de tout affronter depuis qu’elle a survécu à cette tragédie.