Céline Dion une nouvelle fois en deuil, dans le chagrin, ce décès qui l’attriste profondément

Depuis chez elle, Céline Dion partage son émotion sur les réseaux sociaux. En effet, la chanteuse a une pensée émue pour l’un de ses amis décédé. Car il y a quelques jours, André Gagnon disparaissait. Il s’agit d’un grand nom de la musique très célèbre au Québec. Âgé de 84 ans, l’homme de spectacle nous a quittés. Apparemment très touchée, Céline Dion lui rend hommage sur Twitter. L’équipe de LD People vous livre le message de la star.



Céline Dion : un nouveau deuil dans la vie de l’artiste



Un émouvant message



Depuis quelques années, Céline Dion voit plusieurs de ses proches disparaître. D’abord, il y a eu son mari René Angélil. Ensuite, c’est le tour de sa maman de la quitter. En 1993, sa nièce perd également la vie. Actuellement en confinement au Québec, la star apprend donc une autre mauvaise nouvelle. Car avec ce décès, c’est un nouveau coup dur pour la diva. D’ailleurs, elle a beaucoup de mal à cacher son chagrin. En effet, André Gagnon est une grande figure du monde artistique canadien. Outre-Atlantique, cet homme paraît être une véritable légende.



Dès lors, la maman de trois enfants ne peut s’empêcher de montrer sa tristesse. Très affaibli par la maladie, André Gagnon met un terme à sa carrière il y a 2 ans. Décédé le 3 décembre dernier, l’homme de spectacle laisse derrière lui une œuvre majeure. Comme beaucoup de Québécois, Céline Dion se dit très affectée par cette disparition. Par une publication sur Twitter, elle livre un vibrant hommage à cet homme d’exception.



Nous avons perdu un très grand artiste aujourd’hui, toutefois, la musique et l’oeuvre d’André Gagnon resteront en nous pour toujours. Mes pensées les plus douces accompagnent la famille et les proches. – Céline xx… 📸 : Marie-Claude Tétreault pic.twitter.com/fvH2YVDicS — Celine Dion (@celinedion) December 4, 2020

Une pensée pour la famille de l’artiste



Ce 4 décembre, Céline Dion paraît d’humeur très triste. Sur les réseaux sociaux, elle partage un texte très émouvant concernant la mort de l’artiste. Pour elle, il s’agit d’une véritable perte. Néanmoins, elle affirme que l’œuvre de d’André Gagnon restera à jamais gravé en elle. De plus, elle veut montrer son soutien à la famille au proche du disparu. Au Québec, André Gagnon est une véritable légende. L’homme est d’ailleurs un artiste complet. On lui doit un grand nombre de titres célèbres. En plus d’être interprète, il est également compositeur, arrangeur et pianiste. Le mélomane a également une carrière de chef d’orchestre derrière lui. On lui connaît également des collaborations fructueuses avec d’autres stars. Il a notamment travaillé avec Fabienne Thibeault un autre grand nom de la chanson francophone.

Aujourd’hui, Céline Dion paraît très émue par cette nouvelle perte. Ainsi, elle envoie ” ses pensées les plus douces “ à son ami disparu. Après ce nouveau deuil, Céline Dion devrait bientôt se remettre au travail. En effet, sa dernière tournée est actuellement à l’arrêt. En raison de la pandémie, toutes ces représentations sont annulées. Pour le moment, la star profite donc de sa famille en toute quiétude. Mais une fois de plus, une disparition est venue frapper à sa porte. Après son mari, sa mère et sa nièce, c’est un nouveau coup dur pour l’artiste. Mais comme le dit le dicton, le spectacle doit continuer. Dès lors, il faut bien avancer. D’ailleurs, Céline Dion précise que l’œuvre d’André Gagnon ne mourra jamais… Puisque sa musique retentira encore longtemps dans le cœur de ses fans. LD People se joint à ces vœux de condoléances.