Céline et Denis "L’amour est dans la pré" : Cette photo de Céline choque tous les internautes !

Céline et Denis: Le clap de fin avait sonné le 14 décembre dernier pour Karine Le Marchand. Mais la version belge sera encore diffusée sur RTL TVI pour quelques derniers épisodes avec Céline et Denis ADP ! Une variante qui pourrait bien plaire aux adeptes de l’émission de M6 même si cette dernière a commencé il y a déjà quelques semaines. Il faut dire que le programme vous réserve autant de rebondissements que vous pourriez en rêver !

Dans l’une des dernières séquences, on retrouve d’ailleurs Denis. Le candidat de « L’amour est dans le pré » a été photographié avec l’une de ses candidates : Céline. Des images qui ont créés un véritable drame au sein de l’émission. Pourquoi un cliché classique a fait autant de buzz ? On vous dévoile la fin de l’aventure de Denis et Céline !

Une nouvelle saison inédite !

La version de « L’amour est dans le pré » belge n’en est pas à son premier essai ! Bien au contraire, l’émission en est à sa 12ème saison. Une édition qui a été plus que mouvementée à cause de la pandémie. Les candidats ont d’ailleurs dû prendre de grandes précautions pour respecter les mesures de protection imposées en tournage. Mais cela ne risque pas de les empêcher de trouver l’amour auprès de leurs prétendants !

C’est notamment le cas de Denis, candidat choisir par Sandrine Dans pour cette nouvelle édition. Si son profil est plus ou moins calme, l’agriculteur a connu de nombreux rebondissement durant son aventure. Des chamboulements qui continuent de lui mener la vie dure, même à la dernière minute des tournages ! En effet, cette photo de Céline et Denis ADP n’a pas fait l’unanimité.

Un trio qui chamboule les téléspectateurs !

Denis est venu dans l’émission de Sandrine Dans pour trouver l’amour, le vrai. Et il semblerait qu’il l’ait trouvé deux fois ! En effet, le candidat a eu deux prétendantes qui lui ont beaucoup plu dès les premiers instants de l’émission. D’un côté Céline et de l’autre Salia avec qui il a réussi à se créer des affinités. Mais comme il ne peut se mettre en couple qu’avec l’une, le choix est cornélien !

Avec le temps, ce sont donc Céline et Denis ADP qui finissent en couple. Une histoire que les téléspectateurs n’attendaient sûrement pas puisque Salia était la grande favorite. Mais il semblerait que cela ne soit pas suffisant pour convaincre le candidat de l’Amour est dans le pré !

Cette photo de Céline et Denis ADP choque Salia !

Malgré leur relation, Denis et Céline ADP finissent par se séparer à quelques jours de la finale. Le candidat de « L’amour est dans le pré » explique ce revirement de situation par son obsession pour Salia. Selon ce dernier, n’arrivait pas à « s’enlever cette dernière de la tête » même quand il avait commencé son idylle.

Et quand il recontacte Salia, l’alchimie est toujours bien présente. C’est d’ailleurs avec elle qu’il décide de passer les derniers jours de l’émission. Mais il ne s’attendait pas à ce que la jeune femme découvre les photos de son parcours avec Céline. Totalement choquée, cette dernière finit par pleurer à chaudes larmes. Finiront-ils ensemble ou non ? Les prochains épisodes nous le diront !