Ces chaussures mythiques des années 90 reviennent à la mode grâce à Gigi Hadid !

Alors que des millions d’hommes et de femmes sont tout juste en train de revivre les années 90 avec la plus grande passion, on peut dire que la situation est totalement inédite… En effet, personne ne s’attendait à revoir certains vêtements et chaussettes mythiques de cette époque revenir sur le devant de la scène.

Pour en avoir le cœur net, il suffit purement et simplement de voir de quoi il en retourne, avec notamment des fans d’anciennes marques qui peuvent reprendre goût à ces dernières, après les avoir oubliées pendant des années. Si on pouvait notamment penser à certaines grandes marques dans le monde du streetwear, personne ne pensait que Gigi Hadid allait pouvoir prendre la parole à ce sujet.

Un pari gagnant/gagnant pour cette ancienne marque mythique !

En effet, avec certaines situations totalement inédites que l’on a pu découvrir, il se trouve que cela risque de faire bien plus de bruit que ce que l’on ne pourrait imaginer. Bien que certaines femmes aient pu passer à autre chose, avec notamment certaines nouvelles marques dans le monde du streetwear, on peut dire que la jeune mannequin Gigi Hadid a réussi à frapper très fort.

On savait en effet que la jeune femme pouvait parfois être assez décomplexée dans la vie, mais personne n’aurait pu imaginer quelle allait pouvoir remettre au gout du jour une paire de chaussures qui a connu beaucoup de succès il y a de cela maintenant près de 30 ans.

Ainsi, pour les femmes plus âgées, ce sera l’occasion ou jamais de ressortir leurs anciennes chaussures, ou encore même de les revendre à prix d’or sur les sites d’occasion ! Pour les plus jeunes femmes, elles vont enfin pouvoir découvrir une nouvelle marque avec des coloris et des formes mythiques, qui vont notamment pouvoir frapper par leur différence. Enfin, pour la fameuse marque, il se trouve qu’elle va sans doute pouvoir voir son chiffre d’affaires grimper en flèche grâce à la mannequin Gigi Hadid !

Ce modèle de chaussures revient à la mode grâce à Gigi Hadid

C’est ainsi sur les réseaux sociaux que l’on a pu découvrir une nouvelle fois la mannequin Gigi Hadid remettre au goût du jour une célèbre paire de chaussures dont les plus anciennes se souviennent : la fameuse paire de Dr Martens des années 90 ! En effet, avec un style assez inimitable, ces fameuses bottes à lacets ont un look qui ne passe clairement pas inaperçu…

Avec leur côté à la fois chic, classique, et frais, on peut dire que la marque Dr Martens va pouvoir faire parler d’elle avec de nouveaux modèles qui feront encore beaucoup de bruit. Sur sa photo, on peut d’ailleurs dire clairement que Gigi Hadid tente tant bien que mal de remettre au goût du jour d’autres tendances qui nous viennent directement des années 90.

Un style masculin et féminin qui intrigue les fans

Personne n’aurait pu imaginer que la jeune femme allait en effet arborer un look qui rappelle aussi bien le style des hommes que des femmes des années 90. En effet, il se trouve que le gilet et le blazer à carreaux que l’on retrouve sur sa dernière photo ne vont pas vous laisser indifférente.

Néanmoins, la jeune femme reste encore à ce jour très secrète sur l’ensemble des vêtements quelle peut porter au quotidien, et il se trouve que cela risque de faire plaisir à toutes celles et ceux qui voulaient se faire plaisir avec de nouveaux vêtements !