Ces people qui transgressent les règles, cette soirée qui fait polémique en plein confinement

Depuis quelques semaines, un nouveau confinement est d’application. De plus, toute une série de règles sanitaires sont toujours en place. Néanmoins, certains Français continuent de braver les interdits. D’ailleurs, quelques people ne donnent pas le bon exemple par leur comportement. Dès lors, LD People s’intéresse à ses vedettes qui font une allergie à la quarantaine !



Des people loin de donner le bon exemple !



Des règles pourtant strictes



En mars dernier, la France fait la découverte de la covid-19. Dès lors le gouvernement d’Emmanuel Macron prend des mesures historiques. Ainsi, un confinement est instauré au printemps dernier. Pourtant, cet été, une lueur d’espoir voit le jour. Mais elle sera finalement de courte durée. Puisque dès octobre, les chiffres de la pandémie remontent fortement. Par conséquent, les autorités décident d’instaurer un nouveau confinement. Bien évidemment, ces mesures ne sont pas faciles à vivre. Pire, elles semblent pour certains disproportionnées. Mais face à la crise, tout le monde tente de trouver des solutions. Cependant, certains people ne donneraient pas le bon exemple.



Dès lors le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner tient à rappeler les règles en place. De plus, il n’hésite pas à critiquer ceux qui font courir un risque à leurs proches. Pour lui, il s’agit d’un comportement ” idiot “. Pourtant, quelques irréductibles ne semblent pas prêts à suivre les règles du jeu. Parmi ceux-ci, quelques people se font d’ailleurs remarquer. Alors qui sont ces stars dont le comportement n’est pas toujours exemplaire ? LD People s’intéresse à l’affaire. Car le sujet paraît très polémique ; certains internautes se disent visiblement choqués.



La moitié des Français avouent ne pas avoir respecté les règles



La presse parle régulièrement de cette étude. Car certains paraissent éprouver des difficultés à respecter les mesures en place. Pourtant, les amendes peuvent être sévères. Mais cela ne semble pas effrayer les plus récalcitrants. Déjà en mars dernier, certains people avouent ne pas vouloir être enfermés. Ainsi, Jean-Luc Lahaye parle même de sa peur d’être en prison. Zazie, Laurent Kerusoré et encore bien d’autres ont été accusés de ne pas rester chez eux malgré les indications du gouvernement. Mais la liste de people ne s’arrêtent pas là. Sur la toile, les internautes s’indignent parfois du comportement de ces stars.



Le magazine Public s’est également intéressé à cette affaire. D’ailleurs, il consacre un numéro spécial aux peoples qui brisent les règles. Selon ces informations, Patrick Bruel et d’autres célébrités font partie de la liste des people impliqués dans ce genre de comportement. Aussi, une soirée est évoquée dans ce reportage. Durant celle-ci, une quarantaine de personnes se seraient réunies dans un appartement parisien. De plus, quelques peoples faisaient partis des invités, dans la liste des personnes présentes. Ainsi, les noms de Patrick Bruel et Ari Abittan sont cités. Dès lors, les réactions des internautes ne se font pas attendre. Sur Twitter, certains se disent scandalisés. Ainsi, un comportement irresponsable est évoqué. Pourtant, Patrick Bruel a conscience des risques encourus puisqu’il a lui-même été touché par la covid-19.

LD People suit ce sujet avec attention. Car l’indignation de certains internautes commence véritablement à faire écho sur le web.