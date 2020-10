“C’est dur à gérer, on ne sait pas quoi faire” Nabilla et Thomas dépassés par leur fils Milann

Nabilla Benattia et Thomas Vergara vivent visiblement des heures difficiles avec leur fils Milann. Il y a quelques jours, les heureux parents fêtaient l’anniversaire de leur enfant. Le couple avait d’ailleurs mis les petits plats dans les grands. Ils ont en effet organisé une grande fête pour fêter l’événement. Mais après cette journée de joie, Nabilla semble aujourd’hui se poser beaucoup de questions. Sur son compte Snapchat, l’ancienne candidate de téléréalité a expliqué à ses fans que Milann avait changé.

Nabilla et son compagnon se posent beaucoup de questions sur l’attitude de leur fils. ” On est sur l’ordi et on regarde si c’est normal si mon fils touche à tout, bouge partout… Il est turbulent en ce moment ” confie la jeune femme visiblement très interrogative. “ En fait, depuis quelques semaines, notre fils a complètement changé, c’est vraiment une boule d’énergie, c’est un peu compliqué. Il n’arrête pas du matin au soir, il est un peu rebelle, quand on lui dit non, il se met à hurler... ” explique Nabilla à ses followers. Cette nouvelle attitude du petit Millan a véritablement surpris les jeunes parents. Déstabilisés, Nabilla et Thomas Vergara se sont donc mis à la recherche d’information pouvant expliquer cette modification de l’attitude. Une réponse leur est venue à l’esprit. Milann ne serait-il pas hyperactif ? Sans être alarmiste, les deux stars ont néanmoins pris le sujet au sérieux : ” On ne se fait pas du tout de souci, pour lui, mais ça va faire trois semaines qu’il est beaucoup plus actif, il a développé plein de nouvelles choses. Il ne veut jamais s’asseoir quand on lui lit une histoire, ça dure trois secondes et après, il se lève, il jette le livre… Après il est hyper joyeux et hyper souriant, c’est un amour, mais le plus dur, c’est de ne pas céder à ses caprices. On ne veut pas le voir pleurer donc on se demande ce qu’on doit faire. C’est un peu compliqué, on est un peu perdu ” avoue Nabilla visiblement déstabilisée.

Ver esta publicación en Instagram L’amour d’un enfant 💕💕💕 Una publicación compartida de Nabilla Vergara (@nabilla) el 17 Oct, 2020 a las 7:31 PDT

Mais son inquiétude a grandi suite à ses recherches sur Internet. Puisque certaines informations trouvées sur la toile sont venues étayer ses craintes. Dans les descriptions faites d’un hyperactif, Nabilla et son mari ont en effet trouvé beaucoup de similitudes avec leur enfant ” Chaque point correspond à notre fils ” a précisé Thomas. ” Il ne s’arrête jamais depuis qu’il sait se servir de ses deux jambes, il ne veut plus s’asseoir ni s’allonger donc voilà notre fils est hyperactif et c’est dur à gérer ” explique l’épouse de Nabilla. Les parents n’ont donc pas hésité à poser leur propre diagnostic.

Milann du haut de ses un an serait donc devenu parfois difficile à gérer. Il aurait d’ailleurs récemment pris plaisir à toucher tout ce qui lui tombe à portée de main. Et il n’hésite pas à briser quelques objets quand l’occasion lui est donnée.” Il a cassé mon iPad la semaine dernière ! Il veut tout le temps avoir des trucs de fou dans les mains ” confie Thomas Vergara. Mais les deux tourtereaux essaient de prendre les choses avec philosophie. ” Au moins tu ne t’ennuies pas ! ” a déclaré Nabilla pour dédramatiser la situation. Les deux ex-candidats de la télé-réalité sont donc eux aussi en plein apprentissage. Ils découvrent les joies de la maternité et de la paternité. Et surtout, ils voient Milann grandir et adopter de nouveaux comportements. Mais comme l’avouait Nabilla, malgré cette nouveauté, ils ne sont néanmoins pas pour l’instant, trop inquiets.