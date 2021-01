“C’est horrible, j’ai envie de pleurer à chaque fois” Hélène Rollès (Les Mystères de l’amour) tétanisée lorsqu’elle doit chanter sur scène !

La fameuse chanteuse Hélène Rollès a toujours été effrayée avant de chanter sur scène. Même avec l’expérience et la gloire, s’exposer face à un public n’est pas simple pour la jeune femme. LdPeople vous explique tout.

L’artiste Hélène Rollès a connu un succès phénoménal a une époque. Elle a réussi à remplir les plus grandes salles de concert de France. Ainsi, dans les années 1990, elle a rempli 8 fois Bercy. Une performance exceptionnelle. Elle est aussi une vedette en Chine. A tel point, qu’elle a même fait partie des invités d’honneur organisé lors d’un dîner protocolaire organisé à l’Elysée pour le président chinois Xi Jinping. Malgré la gloire et les honneurs, faire face à un public pour chanter n’est pas simple pour l’artiste.

Un énorme trac pour la chanteuse

Dans un entretien donné aux journalistes du magazine Télé 7 jours, la chanteuse indique : « C’est vraiment peu de le dire. À chaque fois que je dois grimper sur scène, je me demande ce que je fais là et pourquoi j’ai accepté (Rires). C’est terrible, j’ai envie de pleurer mais, une fois sur scène, je ne laisserai ma place à personne d’autre ». En 2016, la belle jeune femme avait évoqué son incroyable succès en Chine.

Un immense succès en Chine

Ainsi, fin 2015, la comédienne et chanteuse avait réalisé une tournée incroyable, devant des salles combles : « On a supposé que ce fût des étudiants chinois en France qui sont revenus là-bas avec ma chanson », décryptait-elle. Le succès est colossal, à tel point que Je m’appelle Hélène fait partie des titres français les plus célèbres de Chine ! Ainsi, pour satisfaire le public chinois, l’artiste n’a jamais modifié sa coiffure durant trente ans pour cette raison. Elle a même appris le mandarin pour pouvoir se rapprocher encore plus du public chinois. Elle souhaite enregistrer un album en mandarin : “c’est assez dur, j’apprends de manière phonétique. J’essaie également d’apprendre la langue, mais c’est très dur …. Je connais des chansons en chinois, de Teresa Teng, car ils me comparent à elle, c’est leur Edith Piaf là-bas ! ».

Hélène Rollès : Difficile de chanter sur scène

Si la chanteuse indique que « monter sur scène est une épreuve pour elle », elle précise que « rencontrer les fans est une récompense. J’ai de souvenirs de sourires et de regards si heureux. Ça n’a pas de prix, c’est vraiment exceptionnel”, détaille la chanteuse. Elle devra attendre avant de revoir ses inconditionnels durant de sessions de dédicaces. Pendant les années 1990, en France, Hélène Rollès était la star de plusieurs émissions produites par AB productions, notamment Helène et les garçons. La série faite avec peu de moyens a connu un beau succès. Aujourd’hui encore, elle possède un énorme capital sympathie auprès du public. Elle devra attendre avant de remonter sur scène car avec le Covid-19, les concerts ne peuvent pas avoir lieu pour le moment. Il faut patienter…