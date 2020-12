“c’est incroyable !” Jean-Michel Maire encore positif à la Covid-19, il donne des nouvelles

Jean-Michel Maire n’a pas été épargné par le Coronavirus. Le chroniqueur de “Touche pas à mon poste” (C8) aux côtés de Cyril Hanouna a été malade une première fois en mars dernier, puis a malheureusement contracté la Covid-19, également au mois de décembre. LD People vous aide à y voir plus clair sur son diagnostic.

Le chroniqueur Jean-Michel Maire avait confié souffrir du coronavirus, en mars dernier. Quelques mois plus tard, lundi 7 décembre 2020, Cyril Hanouna expliquait l’absence du chroniqueur de Touche pas à mon poste (C8)… par le fait qu’il avait contracté le virus une deuxième fois.

Jean-Michel Maire a donné de ses nouvelles à l’antenne de CNEWS, le lendemain de cette annonce,”Je suis positif cette fois-ci, c’est sûr et certain. J’ai fait un test PCR et j’avais des symptômes très flagrants. La première fois, au printemps dernier, je n’ai pas été testé mais j’ai été diagnostiqué, précise-t-il. Un médecin de SOS Médecins m’a dit que j’avais le COVID-19. Je suis resté sur cette idée la première fois. J’avais tous les symptômes sauf la perte de goût.”

Ses symptômes sont donc cette fois sans équivoque : »Je n’arrivais même pas à comprendre cette sensation, mais c’est incroyable. Là si je n’avais pas la notion de la texture de l’aliment, je ne saurais même pas ce que je mange“, confie le chroniqueur.

À 59 ans, le journaliste qui est “au milieu de la contagion”, explique son cas : “Aujourd’hui, ça va un peu mieux. Chaque jour est meilleur que la veille. J’ai beaucoup de toux, un peu de fièvre au début et surtout une perte de goût, c’est ça qui m’a vraiment alerté”, lance Jean-Michel Maire. Mais il regrette : “Ce qui est dommage, c’est qu’un médecin de SOS Médecins m’a dit que je l’avais eu, du coup je me suis beaucoup moins protégé après. Je l’ai chopé plus facilement la deuxième fois. »

Cyril Hanouna s’est donc d’abord exprimé à propos de la maladie de Jean-Michel Maire, et le chroniqueur a ensuite évoqué son cas, en vidéo sur Twitter. “Je voulais vous rassurer. C’est vrai que le Covid, ce n’est pas marrant, je reste confiné avec ma chérie qui est elle aussi positive. On ne voit pas grand monde, personne même. Mais je pense à vous, je regarde l’émission, avait-il déclaré. J’espère revenir la semaine prochaine en pleine forme. Je ferai un test en fin de semaine, en espérant qu’il soit négatif et que je pourrai être parmi vous et avec Cyril pour la dernière ligne droite avant les fêtes de fin d’année.”