"C’est la première fois qu’on voit ça"! Sophie Davant hallucine, c’est une première dans Affaire conclue !

Sophie Davant n’avait jamais eu l’occasion d’assister à un tel phénomène dans Affaire Conclue. Ni même les acheteurs de l’émissions ou encore les téléspectateurs. En effet, il s’est produit une scène hors du commun dans l’émission de France 2. Pour l’épisode diffusé le 30 octobre dernier, un vendeur devient acheteur et un acheteur devient vendeur. Au beau milieu des enchères, Julien Cohen laisse sa place à Alain, venu vendre une sculpture en marbre de carrare représentant un bambin embrassant un faune. L’animatrice, Sophie Davant, n’en revient pas, le vendeur tente d’acheter ce qu’il est venu vendre dans Affaire Conclue !

Sophie Davant, les acheteurs et les téléspectateurs d’Affaire Conclue assistent à une scène irréaliste

Sophie Davant présente Affaire Conclue depuis le 21 août 2017. En plus de trois ans de ventes aux enchères, elle n’avait jamais assisté à un tel événement. L’innovation survient donc quand et là où l’on l’attend le moins. Heureusement, les acheteurs sont bons joueurs. Car, malgré le caractère incongru de la situation, ils continuent de faire monter les enchères. Alain, le vendeur, venait vendre une sculpture en marbre qui appartient à sa sœur. Le prix de réserve fixé par Sophie Davant et les experts en salle des ventes atteint les 1 000 euros. Mais Alain sait que sa sœur en attendait 1 600 euros au bas mot. Alors, il décide de lui aussi participer aux enchères, quitte à payer de sa poche pour satisfaire sa sœur. Julien Cohen est amusé par la scène et lui propose alors de prendre sa place.

Un vendeur échange sa place avec un acheteur et monte sur les enchères

Sophie Davant et les téléspectateurs d’Affaire Conclue assissent alors à un moment culte de l’émission. Alain est en face à face avec Alexandra Morel. L’acheteuse finit par acquérir la sculpture pour 1 601 euros après que le vendeur propose la somme de réserve de sa sœur. Un coup de maître finalement puisqu’il parvient à faire grimper les enchères. Tous les membres du plateau sont scotchés par l’audace du vendeur et impressionnés par son talent dans les affaires. Sophie Davant, Julien Cohen, Alexandra Morel et les autres se souviendront longtemps de ce moment de télévision hors du commun.

Les téléspectateurs pourraient se demander alors si cette histoire risque de donner des idées à de futurs vendeurs. Mais Sophie Davant connaît assez bien son émission pour savoir que ce phénomène restera extrêmement rare voire unique. C’est tout simplement du jamais vu ! Les acheteurs en salle des enchères se demandent quant à eux, ce qu’Alain a bien pu mettre dans son café avant de venir en plateau. Sophie Davant et ses collègues vont mettre du temps à se remettre de leurs émotions. C’est finalement Alexandra Morel qui gagne les enchères sur cette sculpture en marbre mais imaginez un peu qu’il soit reparti avec le bien qu’il était venu vendre en l’achetant lui-même !