“C’est mon pote” Cristina Cordula brise le silence sur la papa de son fils! Ça vaut le détour!

La reine du shopping s’est confiée à nos confrères de Pure People et sa relation avec le père de son fils semble « MA-GNI-FAÏK » ! En effet ce 21 décembre 2020, Cristina Cordula, a accepté de dévoiler une époque de sa vie privée et d’évoquer la relation qu’elle entretient avec le père de son fils.

LD People vous s’est renseigné. Cristina Cordula ne lève pas souvent le voile sur sa vie privée … À 56 ans, l’animatrice a pu évoquer le décès de son frère, ou encore l’importante place que tient son fils Enzo dans sa vie , mais elle n’avait encore jamais évoqué le papa de ce dernier :

“On ne m’a jamais demandé de toute ma carrière”, a-t-elle révélé à nos confrères de Purepeople, mais elle a enfin donné plus d’informations sur la relation qu’elle entretient avec celui qui lui a donné un fils.

L’ex-mannequin préfère rester discrète quant à l’identité du père d’Enzo, mais elle a fait un portrait élogieux de ce dernier :

“Le père de mon fils est une personne avec qui je m’entends très très bien, c’est un homme formidable. Il est marchand de biens, il est très sympa quoi, c’est mon pote, il est drôle, c’est un super bon père, il a toujours été présent, je n’ai rien à dire vraiment. Mon fils a un très bon père.”

La brune aux cheveux courts semble donc aujourd’hui totalement en paix avec son ex, même si elle a toutefois vécu une séparation douloureuse avec lui.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristina Cordula (@cristinacordula)

Invitée de Daphné Bürki sur le plateau de l’émission Je t’aime etc…, Cristina Cordula est revenue sur cette séparation très douloureuse pour elle :

“Quand je me suis séparée du père de mon fils, c’était très difficile pour moi. J’ai fait une dépression nerveuse, je n’arrivais pas à me tenir. Pourtant, je voulais me séparer de lui, mais la façon dont ça a été fait, j’ai pas trouvé ça cool. Je n’arrivais pas à dormir, je tremblais, les larmes qui tombaient d’un coup… J’étais avec mon fils, je me suis dit : ‘Je ne vais pas y arriver.’ J’ai commencé à devenir parano, en me disant qu’ils allaient m’enlever la garde de mon fils parce que je n’arrivais pas à me tenir. C’était une horreur”, a-t-elle déclaré, le 15 octobre 2019 sur France 2.

Mais désormais la paix rode sur leur relation et Cristina Cordula semble plus épanouie que jamais au bras de son nouvel époux avec qui elle file le parfait amour depuis trois ans, et avec qui elle s’est mariée au Brésil, en petit comité.

En effet , cet homme d’affaires travaille dans un milieu que connaît plutôt bien Cristina Cordula car il a fondé en 2001 le groupe StarA­­­sia, une compa­­­gnie spécia­­­li­­­sée dans la distri­­­bu­­­tion de parfums et de produits de beauté en Asie.