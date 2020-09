C’est un match: Delphine Wespiser dévoile le nouvel homme pour qui son coeur balance !

Delphine Wespiser: L’ex-Miss France originaire d’Alsace a jeté son dévolu sur un homme à la stature impressionnante puisqu’il mesure 1 mètre 95 pour 150 kilos ! C’est sur instagram que la reine de beauté montre au public celui qu’elle présente comme son nouveau match !

Elle disait récemment avoir trouvé l’âme soeur auprès de Roger, âgé de 26 ans de plus qu’elle. Et pourtant, c’est maintenant avec un homme (très) différent qu’elle s’affiche sur instagram. Qui est celui qu’elle présente comme son “match” comme le veut l’expression des sites de rencontre comme Tinder ? On vous dit tout !

Ver esta publicación en Instagram It’s a Match ! ⚡️ Una publicación compartida de Delphine Wespiser (@wespiserd) el 29 Ago, 2020 a las 1:46 PDT

Sur ce cliché qui a tant fait jaser et qu’elle a posté ce weekend sur instagram, l’ancienne chroniqueuse de Cyril Hanouna est assise, vêtue d’une robe blanche immaculée et tend la main, le sourire au lèvre, à un homme qui se tient à ses genoux, comme prêt à lui demander sa main. Delphine Wespiser s’est-elle mariée ? Absolument pas ! La jeune femme s’amuse et piège son public sur cette photo où elle incarne tout simplement le rôle de Blanche pour le jeu télévisé Fort Boyard sur France 2. Selon la légende, Blanche est une princesse maudite, fille d’une reine vivant sur l’île de Fort Boyard. Elle vit seul avec un python blanc peu rassurant et sous ses airs de séductrice mystérieuse, elle peut se révéler horrible avec les aventuriers du jeu, prête à les envoyer en prison !

Quand à l’homme à ses pieds sur le cliché, ce n’est autre que Big Boo, le geôlier du fort, un autre personnage de l’émission qui impressionne par sa large stature de lutteur. C’est le père Fourras qui l’a intégré à l’équipe en remplacement de Mister Boo. Comme ce dernier, il combat les candidats dans la Cage et il est aussi appelé en renfort pour sonner le gong. Dans la vrai vie, Big Boo s’appelle Amadou Papis Konez et l’homme qui mesure 1,95m pour 150 kilos est loin d’être un inconnu ! Au Sénégal, Amadou Papis Konez est même un illustre lutteur. En 2013, il accordait une interview au magazine Karaté Bushido :

« La lutte à Dakar, c’est comme le football au Brésil. Dès la naissance, on lutte dans la rue. Si tu ne sais pas lutter ni te bagarrer, tu ne sors pas de chez toi ». De nature chétive, Amadou Papis Konez s’est entraîné tous les jours pour obtenir cette carrure : « Il faut vraiment être un guerrier pour fréquenter les rues de Dakar. Ce qui est bien avec la lutte, c’est que tout le monde te fout la paix ». Aujourd’hui âgé de 48 ans, il a pris sa retraite du monde sportif et offre désormais ses services au cinéma et à la télévision.

Delphine Wespiser

Ver esta publicación en Instagram Tu es Le nombre d’or de ma vie. ♥️ Una publicación compartida de Delphine Wespiser (@wespiserd) el 21 Jun, 2020 a las 3:09 PDT

Les fans de Delphine Wespiser peuvent se rassurer : la belle n’a pas l’intention de quitter l’homme de sa vie, Roger avec qui elle posait sur Instagram il y a encore quelques semaines. A cette occasion, elle le présentait à sa communauté de fans comme “tu es le nombre d’or de ma vie”. Preuve que cette histoire d’amour est aussi forte que Big Boo !

Alix Brun