Cet accessoire cheveux indispensable qu’il vous faut absolument et qui est vendu toutes les 20 secondes dans le monde !

Alors que la chaleur du sèche-cheveux abime la matière et qu’on veut toujours gagner du temps dans la salle de bain, on pourrait se pencher sur le Hair turban. Cet accessoire cheveux est vendu toutes les 20 secondes dans le monde et s’arrache comme des petits pains. Mais qu’a-t-il de si extraordinaire ? La rédaction de LD People a décidé de vous en dire plus et de vous présenter ce nouveau best-seller.

Un accessoire approuvé par Kourtney Kardashian

Comme vous le savez sûrement, il existe de nombreuses marques de beauté. Et pour se différencier, certains usent de leur savoir. C’est justement le cas avec un soin multiusages, mais également du Hair turban. Ce dernier est même devenu un véritable best-seller et se vend à la vitesse grand V. D’après plusieurs sources, cet accessoire pour les cheveux est acheté en moyenne toutes les 20 secondes à travers le monde. D’ailleurs en écrivant cette phrase, y en a déjà deux qui ont pu être pris par quelqu’un, c’est complètement dingue.

Pourquoi ce chiffre fou ? Tout simplement par sa performance. En effet, lorsque vous faites un shampoing, deux options s’offraient à vous jusqu-là : laisser sécher vos cheveux à l’air libre ou utiliser un sèche cheveux…Mais maintenant, il y a une troisième solution, un accessoire malin capable de sécher votre chevelure rapidement tout en la sublimant. D’ailleurs, il existe réellement et a déjà conquis les stars du monde entier, comme Kourtney Kardashian.

Le Hair turban, à quoi ça sert ?

Si ça paraît plutôt logique, il faut dire que prendre soin de ses cheveux, ne se limite pas seulement à les laver avec des produits capillaires. En effet, il est également possible d’avoir de beaux cheveux quand on respecte le séchage et le brossage. Et justement, à travers le Hair Turban, nous allons nous intéresser de plus près au séchage. A quoi sert exactement cette sorte de serviette ? Et bien c’est très simple, vous allez voir. Alors tout d’abord, la microfibre absorbe plus qu’une serviette classique l’humidité des cheveux, du coup ils sont plus secs plus rapidement !. Ensuite, le turban est bien plus léger qu’une grande serviette mouillée sur la tête, c’est idéal.

Enfin, on peut continuer ses activités et continuer de se préparer, rien de bouge : la crinière est bien maintenue sur le crâne grâce au petit bouton qui fixe le tout. Pour l’utiliser, il faut d’abord essorer délicatement ses cheveux pour éliminer un maximum d’eau. Ensuite, on attrape le Hair Turban, on penche sa tête en avant et on place le turban qui dispose d’un bouton d’accroche afin de bien tenir en place. La partie comportant ce bouton se place au niveau de la nuque, puis on enroule se cheveux comme avec une serviette classique et hop on accroche le tout avec le dit bouton et là on peut tranquillement faire autre chose le temps que la serviette absorbe toute l’humidité des cheveux. Le tour est joué.

Le Hair turban ne remplace pas votre sèche cheveux

Il faut préciser une chose, c’est que le hair turban ne remplacera pas votre sèche-cheveux ni votre fer à lisser ou à friser. Il permet tout simplement de chasser rapidement l’eau de la kératine présente dans vos cheveux. En effet, grâce à la microfibre, il va les faire passer d’un état vulnérable et gonflé (lorsqu’ils sont mouillés au sortir de la douche) à un état d’humidité uniforme, idéal pour les coiffer et les soumettre à la chaleur, le tout sans frottements.

Facile à utiliser, le turban a été conçu de sorte à s’attacher facilement grâce un élastique cousu sur le tissu. Et parce que tout a été pensé dans les moindres détails, sa pochette imperméabilisante permet de ranger la serviette même mouillée ! D’ailleurs, l’une des créatrices, nous explique pourquoi ce choix : Ce tissu, permet de sécher la chevelure 2x plus vite qu’une serviette traditionnelle, mais qui protège aussi l’intégrité du cheveu, en le renforçant de l’intérieur jusqu’à la cuticule » explique-t-elle. Maintenant vous savez tout sur le Hair turban. Vous seriez prêtes à en avoir un chez vous ?