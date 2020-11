Cet incroyable et poignant geste de Cyril Hanouna pour un SDF ! (trop fort)

Cyril Hanouna est l’animateur vedette de Touche Pas à Mon Poste (TPMP). Cependant, il n’est pas arrivé là où il est pour sa gloire personnelle seulement. Certes sa carrière lui importe et l’amour qu’il partage avec ses fans est très important pour lui. Mais c’est aussi pour pouvoir tendre la main à son prochain qu’il est heureux de son parcours. Parrain de l’association Les Anges de la rue, Cyril Hanouna continue, années après années, et souvent dans le silence, de travailler à trouver des toits pour les personnes sans domiciles fixes.

Cyril Hanouna s’engage à combattre la pauvreté à travers la solidarité, nous avons tous un rôle à jouer

Le 17 novembre dernier, Ibrahim est reçu sur le plateau de TPMP. Il apparaissait dans un reportage à propos des sans abris sur M6 dans Enquête Exclusive. Cyril Hanouna a alors fait en sorte de le recevoir et a contacté en plateau, Emmanuelle Wargon, la ministre chargée du logement, en direct. L’objectif était de trouver une solution d’hébergement durable pour Ibrahim. Mais aussi de sensibiliser son public à la cause des personnes isolées qui vivent dans la rue. Elles sont malheureusement de plus en plus nombreuses et la crise sanitaire actuelle entraîne une crise économique qui ne va faire qu’aggraver le phénomène. Cyril Hanouna tenait donc à montrer que les gestes comptent. Montrer qu’il est essentiel de tendre la main aux personnes en détresse, que faire preuve de solidarité et de bienveillance est impératif aujourd’hui.

Quelques années auparavant, c’était Gamal, une personne sans domicile fixe et handicapée qui retrouvait un foyer grâce à son implication. Cyril Hanouna est fier de savoir que la vie de Gamal a changé pour le mieux à présent.

Un geste fort qui émeut les internautes et les téléspectateurs

Et aujourd’hui, c’est donc Ibrahim qui reçoit l’aide inespérée de Cyril Hanouna. L’animateur de TPMP prend le temps de comprendre la situation de cet homme qui vit dans la rue depuis un an déjà. Contactant la ministre chargée du logement, il comprend également que les institutions semblent débordées. Il use donc de son temps d’audience et de son influence pour appeler les bénévoles à l’action, réveiller la mobilisation solidaire des citoyens. Il sait que de nombreuses personnes souhaitent aider et qu’il est possible de changer les choses. Ibrahim était l’un des visages du reportage bouleversant sur les SDF. Il bénéfice donc depuis le 17 novembre au soir, d’une chambre d’hôtel payée aux frais de la production de TPMP pendant un an grâce à la générosité de Cyril Hanouna. Ce geste servira d’exemple dans la suite du combat contre la pauvreté et le mal logement en France.

« Vous serez logé à l’hôtel pendant un an. » Cyril Hanouna appelle Emmanuelle Wargon, ministre chargée du Logement pour parler de la situation d’Ibrahim, SDF et fait un geste incroyable en lui offrant un an d’hébergement à l’hôtel. #TPMP pic.twitter.com/faAwwXujbQ — C8 (@C8TV) November 17, 2020

