Cette Miss France qui fascine toutes les autres affiche son postérieur parfait et son anatomie

Flora Coquerel a été élue Miss France 2014. Comme de nombreuses autres Miss, elle se retrouvera à la soirée d’élection de Miss France 2021. En effet, les règles du jeu changent pour le centenaire du concours. Le jury sera composé de Miss de plusieurs générations et les votes du public ne compteront que pour la moitié des voix. Sylvie Tellier, directrice générale de la société Miss France et Miss Europe Organisation a été claire à ce sujet. LDPeople vous parle donc ici de cette soirée évènement du 19 décembre. Mais aussi des propos flatteurs tenus sur le postérieur parfait de Flora Coquerel.

Flora Coquerel fait partie du jury pour l’élection de Miss France 2021

Flora Coquerel reçoit des compliments teintés d’envie de la part de ses camardes Miss . En effet, elles sont toutes folles du postérieur de la jeune femme. C’était Alicia Aylies, Miss France 2017, qui déclarait dans les colonnes de Gala que toutes les Miss France étaient fans du postérieur de la belle. Un postérieur qui est de surcroît tout ce qu’il y a de plus naturel. Aucun recours à la chirurgie esthétique pour obtenir ce prodigieux derrière. Flora Coquerel est donc connue parmi ses camarades Miss France pour avoir un postérieur “de la mort qui tue”. Difficile de faire plus enthousiaste pour vanter les atouts de Miss 2014.

La belle Flora Coquerel est habituée aux compliments sur son physique avantageux. Mais il faut bien admettre que lorsque cela vient de ses camarades Miss France, ce la a une saveur particulière.

Le centenaire du concours change les dispositions de l’élection pour mettre les Miss France davantage en lumière

Si les Miss France sont à l’honneur dans les médias, et aussi dans votre magazine en ligne LDPeople, c’est à cause du centenaire du concours. En effet, cela fait 100 ans que la première Miss a été élue. Ce 19 décembre, la soirée de l’élection de Miss 2021 est donc très spéciale. Pour marquer le coup, Sylvie Tellier, la directrice générale de la société Miss France, a précisé quelques éléments nouveaux. En effet, les membres du jury ne seront que d’ancienne reines de beauté cette année. Normalement, ce sont sept personnalités “issues du monde du spectacle, des arts, des médias et de la culture.” Mais pour les 100 ans du concours, ce seront neuf Miss France qui composeront le jury.

L’autre nouveauté c’est que les votes du public ne seront plus aussi important que les années précédentes. En effet, les votes des téléspectateurs ne représenteront que la moitié des voix. Laissant donc au jury une lourde responsabilité. Mais Sylvie Tellier est confiante car les Miss sont les mieux placées pour élire la nouvelle. Elles savent effectivement parfaitement quelles sont les qualités requises pour porter cette couronne et cette écharpe de prestige. Etant toutes passées par là, elles sauront desceller les atouts nécessaires chez les candidates en lice. Flora Coquerel sera l’une d’elle et en est très fière. Miss 2014 sera accompagné de huit autres Miss et le jury sera présidé par Iris Mittenaere, Miss France et Miss Univers 2016. La soirée s’annonce mémorable !