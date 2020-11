Chantal Goya à la rue à 78 ans : La chanteuse et son époux ont été obligés de quitter leur appartement en urgence

Du jour au lendemain, Chantal Goya se retrouve à la rue. Sans possibilité de se loger de manière permanente, elle se résout à une décision difficile. Âgée aujourd’hui de 78 ans, l’artiste qui a fait chanter des générations d’enfants est partie vivre chez sa fille. Accompagnée de son mari Jean-Jacques Debout, le couple a finalement trouvé un toit. Alors, que s’est-il passé dans la vie de Chantal Goya pour pouvoir en arriver là ?

Chantal Goya et son mari Jean-Jacques Debout, sans domicile fixe

Un déménagement qui s’est mal passé

Installés depuis de nombreuses années dans leur appartement parisien, la chanteuse et le parolier devaient bientôt déménager. Après plus de 13 ans passés dans le 9e arrondissement de Paris, leur logement était devenu beaucoup trop cher pour leurs moyens. En effet, le propriétaire des lieux a pris la décision d’augmenter le loyer de plusieurs milliers d’euros chaque mois. Alors la décision est devenue évidente. Chantal Goya et son mari n’ont pas le choix. Il leur faut trouver une nouvelle maison. Finalement, leur recherche s’est finalisé sur un appartement beaucoup plus modeste du 6e arrondissement. Mais entre ce déménagement et leur nouvelle installation, la pandémie de covid-19 a frappé.

Suite à différents problèmes, le couple n’a jamais pu emménager dans leur nouveau logement. Du jour au lendemain, Chantal Goya s’est donc retrouvée à la rue. Fort heureusement pour elle, elle peut compter sur le soutien de sa famille. Malgré le succès, toute la vie de Chantal Goya aura été faite de hauts et de bas. Il fut un temps où la gloire et l’argent coulaient à profusion. Mais depuis plusieurs années, la situation semble plus compliquée pour l’ancienne gloire de la chanson et du spectacle. À la suite de mauvaises opérations financières, Chantal Goya et son mari ne roulent plus sur l’or. En 2019, la star des années 80 avouait toucher une retraite de 565 euros par mois. Alors il y évidemment les droits d’auteurs, mais à condition que sa musique soit diffusée !

Chantal Goya, réfugiée chez sa fille.

Décidément, la crise du coronavirus a parfois des conséquences bien lourdes. Depuis l’augmentation des cas, de nombreux Français sont dans une situation très compliquée. Les commerçants comme d’autres profession se retrouvent dans une véritable impasse à cause du confinement. Les restaurateurs et les artistes vivent actuellement dans le même désarroi. Avec l’espoir de jours meilleurs, tous essaient de s’en sortir selon leurs moyens. De toute évidence, Chantal Goya s’est retrouvé, elle aussi, dans une situation délicate.

Bien décidée à ne pas laisser tomber sa mère, Clarisse, la fille de Chantal Goya a accueilli les siens à bras ouverts. Tous les proches de l’artiste se sont d’ailleurs réunis pour donner un coup de main. En quelques heures, tous les effets personnels et tous les meubles ont été transportés à quelques kilomètres de Paris. Installée à Versailles, la fille de Chantal Goya a reçu sa mère et son époux. Après des années passées dans la capitale française, le couple se retrouve donc loin de l’agitation. Pourtant, cette nouvelle existence ne semble pas pour leur déplaire. Et la vie à Versailles paraît parfaitement leur convenir. Car Chantal Goya est un véritable phœnix. À chaque fois que la presse l’a annoncée à terre, elle a toujours réussi à rebondir… Alors il n’est pas question de se laisser abattre, quelles que soient les circonstances…