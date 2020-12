Chantal Goya SDF à 78 ans, elle fait une grosse mise au point, c’est dingue!

Alors que depuis plusieurs jours, des rumeurs affirment que Chantal Goya serait sans domicile, cette dernière a tenu à rétablir la vérité auprès de Voici.fr. La rédaction de LD People va vous dire ce que la chanteuse a dit à nos confrères.

Chantal SDF? Elle s’explique

Ce mardi 15 décembre 2020, Chantal Goya a décidé de sortir su silence suite aux nombreuses rumeurs la concernant. En effet, il y a quelques jours maintenant, dans une interview à nos confrères de France Dimanche, la chanteuse avait notamment fait part de sa situation financière délicate à cause de la crise du coronavirus. Mais ce n’est pas tout, elle avait également expliqué qu’elle n’avait plus d’appartement et qu’elle vivait chez sa fille depuis plusieurs mois. Mais aujourd’hui, elle veut balayer l’ensemble des ragots disant qu’elle est SDF : “On raconte que je suis dans la rue, que je suis SDF. Ça ne veut rien dire du tout, ce n’est pas vrai” s’étonne-t-elle.

Chantal Goya sans domicile à 78 ans : la chanteuse fait une mise au point https://t.co/eXDxL4OY6V pic.twitter.com/01l7n9Oh5j — Voici (@voici) December 15, 2020

Chantal Goya poursuit son propos et indique qu’elle déménage comme tout le monde, c’est tout : “On avait prévu de déménager au mois de septembre, alors on est partis avec Jean-Jacques. On avait décidé de prendre un appartement mais entre temps il a été vendu et il y a eu le Covid, le confinement… Alors on s’est dit : on va rester tranquilles“. L’occasion pour le couple de “rester tranquille”, loin du brouhaha de la capitale et en compagnie de sa fille : “Si je dois venir à Paris j’irai chez Clarisse, et si je dois aller à la campagne, j’irai”, conclut finalement la chanteuse.

Chantal Goya n’a failli ne jamais devenir chanteuse

Être connue et reconnue n’était clairement pas l’ambition de Chantal Goya. En effet, à l’époque, Jean-Jacques Debout, son compagnon, lui propose de devenir chanteuse et elle refuse : “Si vous saviez ! Moi je ne voulais pas chanter ! Et Jean-Jacques pourra vous dire qu’à chaque fois qu’il m’emmenait au studio d’enregistrement, moi je pleurais ! Je disais : ‘Je ne sais pas chanter, je n’y arrive pas, j’y comprends rien” explique-t-elle notamment.

Chantal Goya, née le 10 juin 1942 à Saïgon (Indochine), est une actrice et chanteuse française. Elle doit l’attribution de son nom de scène à Jean-Jacques Debout qui trouvait qu’elle ressemblait au portrait d’un enfant peint par Francisco de Goya.https://t.co/Y5ZXRH50Jx pic.twitter.com/bFA9xqV4UP — Silver Screen Goddes (@silverscreengod) December 9, 2020

En effet, la jeune femme envisage une vie plus modeste loin des strass et des paillettes et surtout loin de la notoriété : “Moi, faire du ménage, des carreaux, tout ça j’adore ! Mais je ne voulais pas être connue, je ne veux rien” dit-elle. C’est finalement grâce à l’aide et aux conseils de Joe Dassin qui va déclencher la carrière de Chantal Goya. Et aujourd’hui, l’interprète de Pandi Panda est devenue une icône pour de nombreuses personnes. Comme quoi, une carrière peut basculer d’une seconde à l’autre. LD People aime ce genre d’histoire et vous ?