Chantal Ladesou bouleversée par la mort tragique de son fils Alix à 21 ans, “un K.O. total”

Ce vendredi 4 décembre, C8 diffusait On the road again avec Chantal Ladesou. Reine des comédies de boulevard (Nelson, Peau de vache), Chantal Ladesou a fait pleurer de rire 676 000 spectateurs, soit 2,9% de part de marché. Ce que l’on sait moins, c’est que derrière son talent se cache un terrible drame. La comédienne s’est en effet confiée sur la mort de son fils auprès de nos confrères de Non Stop People.

Aujourd’hui, Chantal Ladesou fait hurler de rire son public avec sa voix rauque si particulière. Quand elle s’est orientée dans le stand-up, c’était pourtant pour oublier le drame de sa vie. Car il y a 24 ans, en 1996, son fils Alix se tuait dans un accident de voiture, à l’âge de 21 ans. “C’est un drame qui est toujours très brûlant en moi. Donc c’est toujours quelque chose qui est en moi et qui me fait souffrir dès qu’on en parle… C’est vrai que c’est toujours très sensible“, a-t-elle ainsi révélée sur le plateau de l’émission Non Stop People.

“Le travail m’a sauvée.“

La comédienne a reconnu être “K.O. pendant deux ans.” D’ailleurs, en 2014, elle racontait aux journalistes de à Paris Match : “C’était atroce.” Elle explique alors revivre la mort de sa mère, qu’elle a perdu quand elle avait 15 ans. “Je n’arrêtais pas de pleurer. Je n’avais plus goût à rien et le travail m’a sauvée.” Et de poursuivre : “Le fait de devoir faire rire des gens tous les soirs ça m’a aidé, mais c’était hyper dur. Le théâtre m’a aidé, a-t-elle ainsi confié dans Non Stop People. Quand tu entends rire toute une salle et que t’as ta douleur qui est là, présente, c’est cet espèce de mélange de choses très fortes (…) Ça fait vingt ans mais rien que le fait d’en parler… C’est toujours très présent.”

Au fil des années, Chantal Ladesou a vu sa famille s’agrandir. Mariée depuis 40 ans à Michel Ansault, elle a eu avec lui deux autres enfants : Clémence et Julian Asnault. Aujourd’hui, elle se réjouit de jouer à la grand-mère avec les deux enfants de sa fille, Georges et Gabrielle (4 et 2 ans et demi). Au sein de la rédaction de LDpeople, ça nous a beaucoup ému ! Et c’est donc avec son époux Michel qu’elle passe le plus clair de son temps. Michel s’occupe par ailleurs de sa carrière en tant que manager et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’entre les deux, ça se passe plutôt très bien !

“Il m’a fait des tajines, il m’a servie, j’étais une reine.”

“Avant, il était discret. Désormais, il raconte mes anecdotes et dit qu’elles sont à lui. J’ai beaucoup déteint sur lui en définitive. On travaille ensemble : parfois, il met sa patte dans nos textes et par moments, c’est très judicieux. Pas toujours, hein !”, avait ainsi raconté l’artiste au magazine Gala. Et elle a récemment donné des nouvelles de leur couple en période de confinement ! “Pendant le confinement, Michel était adorable, il ne criait pas. Je ne le reconnaissais pas : d’une gentillesse, d’un calme, d’une patience…”, s’était enthousiasmée l’humoriste Chantal Ladesou dans Vivement Dimanche. “Il m’a fait des tajines, il m’a servie, j’étais une reine, il voulait que je ne fasse rien du tout.”