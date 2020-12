Charline et Vivien (Mariés au premier regard), leur mariage en danger, ils appellent au secours sur la toile!

Charline et Vivien sont l’un des couples qui durent de l’émission Mariés au premier regard. Mais aujourd’hui, ils ont besoin d’aide. Sur les réseaux sociaux, Vivien en appelle à l’aide de ses abonnés. Car si aucune solution n’est trouvée, ils devront peut-être reporter le renouvellement de leurs vœux. La pandémie n’est pas tendre avec les organisation d’évènements. Pourtant tout ou presque est prêt pour que Charline est Vivien scellent leur union une seconde fois. LDPeople vous détaille cette affaire dans cet article. Charline et Vivien réussiront-ils à affronter les difficultés ?

Un couple de Mariés au premier regard a besoin d’aide

Chaine et Vivien sont véritablement tombés amoureux. Le principe de l’émission, Mariés au premier regard, à laquelle ils participaient étaient pourtant osé. Sans le moindre indice si ce n’est qu’il allait épouser une personne compatible selon un calcul précis, ils acceptaient de se jeter à l’eau. Et le tout filmé et diffusé sur M6. Leur mariage était une belle réussite et depuis, ils sont restés soudés. Les tourtereaux attendent même un heureux événement qui va sceller la famille qu’ils représentent l’un pour l’autre. Néanmoins, un bémol s’ajoute à ce compte de fées. Charline et Vivien ont prévu de renouveler leurs vœux de mariage mais des incertitudes liées à la pandémie les inquiètent. Tant et si bien que Vivien prend les choses en main pour clamer son désespoir sur son compte Instagram.

Vivien et Charline espèrent ainsi que leurs fans et leurs abonnés pourront leur prêter main forte. La plupart de l’organisation est prête pour l’été prochain. Mais il leur manque encore une validation sur le brunch du lendemain. Dans l’impasse depuis des semaines, ils décident qu’il est temps de demander l’aide. Et qui mieux que leurs fans pourraient les sortir d’affaire ? En effet, ils sont présents depuis le début de leur romance et ont croisé les doigts pour que tout ce passe à merveille. Aujourd’hui, ces fans ont donc l’occasion de faire quelque chose de concret pour que tout continue à se passer comme sur des roulettes.

Pour que se tienne le renouvellement des vœux de Charline et Vivien, les internautes sont mis à contribution

Vivien laisse entendre que sans cet élément, le renouvellement de leurs vœux pourrait être décalé. Et évidemment, le couple n’a pas envie d’attendre davantage. La pandémie mène la vie dure aux projets et aux événements. Les lieux de réception ne peuvent parfois pas prendre le risque de favoriser l’émergence d’un cluster. Car ce sont environ 200 personnes qui sont prévues pour cette cérémonie. Charline et Vivien ont évidemment le soutien de leurs abonnés qui vont se démener pour les aider. Et ils peuvent aussi compter sur LDPeople pour relayer leur appel au secours. Il ne reste plus qu’à attendre et à espérer qu’une solution soit rapidement trouvée. Charline et Vivien garde le moral et ne désespèrent pas. Ils ont eu une bonne étoile jusque là et ils continuent de croire en elle. Nous aussi, croisons les doigts pour le couple !