Charlotte de Koh-Lanta ne touchera pas la prime qui était prévue (scandale)

Les candidats de Koh Lanta touches des primes ! Eh bien oui et Pourtant, Charlotte n’a pas pas touché l’intégralité de la prime prévue par la production. Elle se confie auprès de Jessica dans l’émission ‘’Talk’’.

La candidate a récemment donné une interview à la chaîne de télévision française Non-stop people. Elle a, plus précisément participé à l’émission Talk.

Durant son interview, Charlotte vient d’annoncer que les candidats de l’émission obtiennent un salaire mensuel, mais il ne s’agit pas d’une somme mirobolante. Cette somme permet en revanche de maintenir un statut de travailleur.

Les participants perçoivent entre autres une prime de voyage, une prime de confidentialité ou encore un tarif à la journée.

Et chaque mois, les candidats empochent un montant qui s’apparente au smic, et ce pendant une période de 12 moi.

L’aubaine pour les candidats de Koh-Lanta : la prime de confidentialité ! Elle est égale à 700 euros par mois lors d’une saison classique. Mais une édition all star permet de toucher 1200 euros. Mais il faut respecter certaines conditions afin de toucher la somme due.

D’abord, un candidat ne doit pas révéler qu’il va participer à l’émission sans l’accord de la production. Ensuite, il ne faut pas révéler le contenu des prochains épisodes. Ainsi les téléspectateurs sont tenus en haleine par la production.

Adventure Line Productions n’a pas souhaité payer la prime de Charlotte et assume d’ailleurs les conséquences de cette décision.

Charlotte aurait fait une erreur des plus fatales en révélant au grand public une séquence qui n’était pas diffusée sur les réseaux sociaux. Durant le debrief, elle avait durement taclé Claude.

«Je ne comprenais pas son comportement envers notre équipe», avait justifié Charlotte sur son compte Instagram. «Lors de ces altercations, j’avais dit à Claude que c’était terminé, on ne lui laissait plus le «lead» sur les épreuves comme sur les deux dernières car, conséquences, deux défaites. Nous avions dit à Pholien de reprendre le «lead» sur les radeaux et nous avions gagné. J’avais dit à Claude que nous gagnions avant l’arrivée de Teheiura et qu’il ne faut pas avoir cet état d’esprit négatif.» Elle avait évoqué aussi que Claude avait «abandonné» pendant l’épreuve de confort perdue par son équipe.