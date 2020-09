Charlotte Gainsbourg dévoile une très rare photo de sa fille Joe, 9 ans, qui est fan de mode

Charlotte Gainsbourg est une maman épanouie et très heureuse. L’actrice et chanteuse est très fière de sa petite fille Joe, qui a aujourd’hui 9 ans. La compagne d’Yvan Attal avait décidé de partager un cliché de son adorable petite fille sur les réseaux sociaux. Sur son compte Instagram, les fans de l’artiste ont donc pu découvrir une photo sur laquelle la fillette prend la pause.

Charlotte Gainsbourg, la fille de L’Homme à la tête de chou et de la plus Française des Britanniques, Jane Birkin a 3 enfants. Une famille qui la comble de bonheur aux côtés du comédien Yvan Attal avec qui elle partage sa vie depuis près de 30 ans.

Le mercredi 23 septembre, Charlotte Gainsbourg dévoilait un cliché de l’un de ses plus grands amours dans la vie. Et la jeune Joe a visiblement de qui tenir ! Déjà très à l’aise devant les objectifs, Joe prend la pose tel un véritable top model. Peut-être le début d’une carrière pour celle qui est l’héritière d’une dynastie d’artistes célèbres dans le monde entier. Il faut bien avouer qu’entre son grand-père compositeur, parolier et interprète de génie et sa grand-mère, l’égérie de la chanson des années 60 et 70, la petite fille possède un joli patrimoine. Et du côté de ses parents, la fibre artistique devrait également couler dans ses veines.

Malgré son jeune âge, la fille de Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal n’a pas peur des caméras et des appareils photo. Même si elle ressemble trait pour trait à sa célèbre mère, elle semble moins timide que sa maman au même âge. Car Charlotte Gainsbourg a été aussi mise sous le feu des projecteurs dès sa plus tendre enfance. Mais à l’époque, la petite Charlotte semblait frêle. Une fragilité qui crevait véritablement l’écran. Aujourd’hui âgée de 49 ans, le temps a passé. Mais ses fans se souviennent de cette époque au milieu des années 80, où Charlotte Gainsbourg faisait ses premiers devant les caméras. Beaucoup d’images d’archives sont le témoignage de ces moments où l’adolescente semblait très mal à l’aise d’être ainsi exposée.

Ver esta publicación en Instagram Dressing room Una publicación compartida de Charlotte Gainsbourg (@charlottegainsbourg) el 22 Sep, 2020 a las 10:33 PDT

Charlotte Gainsbourg a obtenu son premier rôle au cinéma à l’âge de 13 ans. Une première apparition dans ” Paroles et musique d’Élie Chouraqui. Un an après, c’est son rôle dans le film ” L’Effrontée qui fera d’elle une véritable star alors qu’elle avait à peine 15 ans. Une prestation qui sera d’ailleurs récompensée par le César du meilleur espoir féminin. Et du côté de la chanson, c’est également en 1986 qu’elle collabore à l’album Charlotte for Ever avec son célèbre père. Une deuxième collaboration après Lemon Incest. Un duo réalisé en 1984 qui parle de l’amour fusionnel d’un père pour sa fille. Un titre sur lequel existait une certaine ambiguïté qui avait provoqué le scandale à l’époque.

Charlotte a donc connu la médiatisation très jeune. Une précocité qui visiblement est également le cas de sa fille, qui se retrouve à la une d’Instagram. 35 ans après ses premiers pas devant les photographes, c’est aujourd’hui, Joe, sa fille, que l’on découvre à l’image. En 2020, c’est donc sur les réseaux sociaux que Joe Attal/Gainsbourg fait ses premières apparitions.

La descendante d’une grande famille dont quasiment tous les membres sont célèbres. Cette photo de la jeune Joe a immédiatement suscité un grand nombre de commentaires sur les réseaux sociaux. ” Elle vous ressemble tellement “ pouvait-on lire après la parution de ce cliché. Un autre follower faisait remarquer la ressemblance de la petite fille avec sa grand-mère ” Je vois la douceur du sourire à Jane “.

Une petite fille que sa grand-mère n’a pas beaucoup vu ces dernières années. En effet, Charlotte Gainsbourg s’était installée il y a plusieurs années à New York très loin de la France. Une décision qu’elle avait mûrement réfléchie, mais qui s’imposait comme une évidence pour la franco-britannique :« Si je suis partie à New York, c’est parce que je dérapais. Je dérapais malgré ma famille. Ils étaient tous très soudés. Mais j’ai complètement perdu pied.” avouait l’artiste en 2019. Un choix que la fille de Jane Birkin avait pris afin de se reconstruire après un événement dramatique. Celui de la mort de sa sœur cadette.

Ver esta publicación en Instagram Dressing room Una publicación compartida de Charlotte Gainsbourg (@charlottegainsbourg) el 22 Sep, 2020 a las 10:34 PDT

Et durant tout son exil américain, la mère de Charlotte a vécu le manque de ne pas voir sa fille et sa petite-fille durant plusieurs années : “ Je n’ai pas connu la petite Joe ” avouait Jane Birkin, lors d’une interview. L’artiste de 73 ans expliquait aussi qu’après avoir connu la maladie pendant une longue période, il lui était impossible de prendre l’avion et de s’éloigner de Paris. Raison pour laquelle elle ne pouvait pas rejoindre ses proches aux États-Unis. Mais finalement, Charlotte Gainsbourg se sera rapprochée de la France en multipliant ses visites dans l’Hexagone. ” Elle a embarqué Joe et donc je peux enfin profiter un peu d’elle “ expliquait la grand-mère de la fillette dans les colonnes de Paris-Match, il y a quelques mois. Et ce sont donc trois générations de femmes qui se retrouvent aujourd’hui dans la capitale française après plusieurs années de séparation.

Du côté de sa vie artistique, Charlotte Gainsbourg continue sa carrière de comédienne, avec notamment la sortie d’un film il y a quelques jours. Ce mercredi 23 septembre 2020, la maman de Joe était à l’affiche du dernier film de Gaspar Noé. Lux /Eterna dans lequel elle partage l’affiche avec Béatrice Dalle. Un film qui avait été présenté au Festival de Cannes en 2019.

Charlotte assure d’ailleurs pour l’instant la promotion de ce long-métrage sur tous les plateaux de télévision. En compagnie de la star de 37.2 le matin, les deux femmes font le tour des chaînes pour parler de ce film très spécial.

Un métier que Charlotte Gainsbourg continue de faire avec passion, tout comme celui de maman qui est en réalité son plus beau rôle dans la vie. Totalement fan de sa fille, Charlotte Gainsbourg était donc extrêmement fière de partager avec ses followers, ce joli cliché de son enfant. Un témoignage de l’amour d’une mère pour sa fille. Un moment touchant… Si ces deux autres enfants sont plus grands et ont pris leur envol, Charlotte Gainsbourg voit sa cadette grandir. Mais il lui reste encore un peu de temps pour profiter de l’enfance insouciante de celle dont aujourd’hui elle partage le visage avec ses fans.