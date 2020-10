Charlotte Gainsbourg pose sans vêtements et se fait attaquer par les internautes !

Charlotte Gainsbourg dérange un certain nombre de ses fans avec ses récentes publications. En effet, la comédienne et chanteuse publie une série de trois images étonnantes. Car sur chacune d’elle, Charlotte Gainsbourg pose sans vêtements, de dos. Et bien qu’elle poste ces images sur Instagram, il ne s’agit pas de photos qui sont faites pour lui attirer des compliments. Ce sont bien plutôt des images d’art dans lesquelles Charlotte Gainsbourg fait ressortir sa colonne vertébrale en jouant avec le clair-obscur. Cependant, une bonne partie de ses abonnés ne sera pas sensible à la beauté de ces images. Ils iront alors jusqu’à dire que ces images sont dérangeantes.

Charlotte Gainsbourg pose sans vêtements et “dérange” ses abonnés

Charlotte Gainsbourg n’a pas opté pour le glamour pour prendre la pose sans vêtements. En effet, la fille de Serge Gainsbourg et de Jane Birkin préfère ce qui est puissant dans l’art. Elle ne se laisse pas attendrir par ce qui a du succès. Elle se dirige vers la difficulté et va travailler sans complaisance pour atteindre l’excellence. Charlotte Gainsbourg sera peut-être donc très heureuse de savoir que ses fans critiquent son travail de photos. Car cela signifie qu’il ne les laisse pas indifférents. De plus, son caractère critique n’aurait pas aimé se retrouver couverte de compliments et faire l’unanimité immédiatement. Les débats d’opinions sont bien plus intéressants à lire et apportent parfois un regard essentiel sur une œuvre.

La série des trois images de la colonne vertébrale de Charlotte Gainsbourg est atypique. En noir et blanc, les images jouent avec le clair-obscur. Le jeu de la compagne d’Yvan Attal porte aussi sur les formes de son corps. Comment ses os ressortent de sa fine peau grâce à une torsion adéquate par exemple.

Les fans de la comédienne et chanteuse sont sous le choc

Mais la majorité des abonnés au compte de Charlotte Gainsbourg ne sont peut-être pas des amateurs d’art. En effet, ils sont si choqués de cette série d’images que certains vont même se désabonner du compte Instagram de l’artiste. D’autres ne vont pas comprendre l’exercice et demander à Charlotte Gainsbourg de manger davantage. Et puis ils se mélangent aussi à ceux qui se disent troublés par les images. Troublés voire perturbés par elles. Parmi les nombreux commentaires que reçoivent les trois publications de la comédienne et chanteuse, la notion de dérangement revient fréquemment.

En revanche, heureusement, il y en a aussi qui vont être épatés par les talents de photographie de Charlotte Gainsbourg. Après tout, la totalité de son compte Instagram annonce la couleur. Elle aime faire des séries de trois images par thème. Elle varie donc les thèmes mais aussi les textures, les décors, les couleurs, les matières, les lumières et les ambiances entre autre. Les photographies de l’actrice et chanteuse sont des poésies. En tant que telles, elles sont belles à travers différentes émotions, même brutales parfois. Les amateurs d’art parmi ses fans ont déjà hâte de sa prochaine série.