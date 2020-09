Charlotte Gainsbourg: une expérience dégoûtante lors d’une scène d’amour, et pas prévue du tout!

Au micro de France Inter, l’actrice Charlotte Gainsbourg a présenté le nouveau film dans lequel elle joue : Lux Aeterna de Gaspar Noé. A cette occasion, elle est revenue sur une anecdote plus que gênante qu’elle a vécu sur un tournage.

Les fans de Gaspar Noé attendent avec impatience la sortie de son nouveau film, Lux Aeterna. Il sortira en salles le 23 septembre 2020. Pour ce thriller, le réalisateur d’origine argentine a réuni les actrices Béatrice Dalle et Charlotte Gainsbourg. Le film ne dure que 50 minutes mais il promet de secouer la salle. Plein de flashs intermittents, le film est d’ailleurs déconseillé aux personnes épileptiques.

Voir cette publication sur Instagram @ysl @anthonyvaccarello @quentindebriey @ncanguilhem Une publication partagée par Charlotte Gainsbourg (@charlottegainsbourg) le 10 Sept. 2020 à 10 :25 PDT

Elle vit un cauchemar pendant une scène d’amour

La journaliste de France inter Léa Salamé a voulu en savoir plus sur ce film, véritable OVNI cinématographique, mais aussi sur la réaction de la fille de Serge Gainsbourg face au mouvement #metoo. Si tout s’est très bien passé sur le tournage avec le réalisateur d’Irréversible et de Love, Charlotte Gainsbourg se souvient encore d’une scène qui fut une véritable épreuve pour elle.

Voir cette publication sur Instagram Lux Aeterna 23 • 09 • 2020 Une publication partagée par Charlotte Gainsbourg (@charlottegainsbourg) le 1 Sept. 2020 à 11 :17 PDT

” On était au lit tous les deux et c’était un très jeune garçon.“

La compagne d’Yvan Attal est revenue sur cette anecdote très salace. Elle était en tournage sur un ancien film dont elle préfère taire le titre. Elle se rappelle très bien de ce moment où, sur un plateau, “un garçon était un peu excité”. “Enfin il ne le montrait pas, mais il a fini par le montrer…”, commence-t-elle par dire. Puis la mère de Ben, de Joe et d’Alice bafouille, encore sous l’émotion.“ On était au lit tous les deux et c’était un très jeune garçon”, explique l’actrice qui elle-même était jeune lorsque tout cela s’est passé.

“Heureusement, il n’entendra pas cette émission.”

“Et il s’est lâché sur moi”, avoue la jolie brune. Elle reconnaît que ce partenaire à l’écran devait être “très gêné” de ne pas avoir su se retenir. “Heureusement, il n’entendra pas cette émission”, se rassure-t-elle. Est-il d’un autre pays ? Qui était cet acteur peu professionnel qui n’a pas su géré ses pulsions ? Elle ne le dira pas. En tous cas, l’actrice qui a fêté ses 49 ans n’est pas forcément plus à l’aise quand c’est son mari qui réalise. Yvan Attal, le père de ses deux enfants, est exigeant avec elle. Elle avait ainsi déclaré au Figaro “ne pas comprendre” pourquoi il “est si dur et nerveux” à son égard lorsqu’ils sont dans un cadre professionnel. Comme quoi elle ne bénéficie d’aucun traitement de faveur de sa part. C’est même le contraire !