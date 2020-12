Charlotte Gainsbourg: Voici pourquoi elle n’a jamais fait le deuil de son papa!

Dans une interview accordée à nos confrères de Vanity Fair, Charlotte Gainsbourg a fait quelques confidences sur une période sombre de sa vie : la mort de son père. Elle explique notamment n’avoir jamais pu faire le deuil. LD People vous en dit plus.

Charlotte Gainsbourg était très proche de son père

Charlotte Gainsbourg a toujours été très proche de son père. L’actrice et chanteuse est revenue pour une interview accordée à Vanity Fair sur son deuil impossible à la mort de Serge Gainsbourg. Pour rappel, lorsque le chanteur s’est éteint, la femme d’Yvan Attal avait même pas 20 ans : “J’ai arrêté tout. Stoppé la moindre réminiscence. Comme j’étais très très meurtrie, c’était compliqué de gérer la voix de mon père, sa respiration, ses rires” explique-t-elle notamment. D’ailleurs, pendant de nombreuses années, il était impossible pour elle d’écouter le son de la voix de son père : “Pendant dix ans je l’entendais non-stop dans les cafés, dans les taxis. Je connaissais toutes les intros et je demandais au chauffeur qu’il coupe la radio dès les premières mesures. J’étais paumée”.

Charlotte Gainsbourg : pourquoi elle n’a pas réussi à faire le deuil de son père https://t.co/vOnGCKAU6d pic.twitter.com/kwD8NXR2Fi — Voici (@voici) December 4, 2020

Et justement, Charlotte Gainsbourg n’a jamais pu faire le deuil de Serge Gainsbourg comme elle l’explique lors de son interview pour nos confrères de Vanity Fair : “Pour mon père, je ne l’ai pas fait, mon deuil. Pour ma soeur, les choses se sont passées autrement, parce que j’en ai parlé, puis j’ai choisi de partir”. Elle fait notamment référence au décès de sa sœur, la photographe Kate Barry. D’ailleurs, la chanteuse explique que faire son deuil, était une expression horrible : “Faire son deuil, c’est une expression horrible. Et il y a autre chose que je déteste, c’est quand au lieu de dire mort, on parle de décès pour masquer la vérité. Pour mon père, je ne l’ai pas fait, mon deuil”

Charlotte Gainsbourg peut à nouveau réétendre les chansons de son père

Pour preuve de sa grosse sensibilisation concernant son papa, au début de sa carrière au cinéma, Charlotte Gainsbourg explique que lorsqu’elle avait des scènes où elle devait pleurer, elle s’imaginait la mort de son père pour pouvoir pleurer sur commande : “Quand j’étais toute jeune et que je tournais mes premiers films, il fallait que chaque scène de larmes soit conditionnée par une chose très personnelle. Je faisais monter les larmes en pensant à la mort de mon père, alors qu’il n’était pas mort”. Son pire cauchemar devenait finalement réalité le 2 mars 1991.

Serge Gainsbourg : Charlotte Gainsbourg toujours en deuil, sa douloureuse confessionhttps://t.co/qTIdDDo4tl pic.twitter.com/Q7ZAPQsqA0 — Non Stop People (@NonStopPeople) December 4, 2020

Ce n’est que depuis qu’elle est devenue maman qu’elle a pu réécouter la voix de son père : “Depuis peu, je l’ai entendue, sa voix, une ou deux fois. Mes enfants ont voulu savoir qui était leur grand père. Ils se sont mis à l’écouter. Je m’en suis aperçue, je suis rentrée dans la pièce, je me suis arrêtée, et j’ai écouté, moi aussi, deux secondes à peine, juste pour voir, mais pas longtemps”. LD People se réjouit de cette belle avancée pour Charlotte Gainsbourg.