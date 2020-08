Charlotte "Koh-Lanta" : en vacances, ose le sans vêtements, elle fait l’unanimité sur la toile !

Charlotte est une ancienne candidate de la dernière saison de Koh-Lanta. Bien qu’elle n’ait pas remporté la victoire de l’aventure, elle reste tout de même très suivie sur les réseaux sociaux. Et elle reste également très active. Malgré ses vacances, elle publie tous les jours plusieurs images de ses jours de repos. Et ses fans sont ravis de pouvoir profiter avec elle des chaleurs estivales et de ses coins de paradis. Car Charlotte emmène ses abonnés du côté de Saint-Tropez, dans des cadres superbes qui vont leur permettre de laisser de côté les tracas du quotidien. Surtout qu’elle prend la pose dans ces images en arborant des tenues légères qui ne vont pas les aider à se rafraîchir.

Charlotte laisse les aventures de Koh-Lanta et se prélasse sur les bords de mer

Charlotte faisait équipe avec Teheiura après la réunification des équipes. Et pour Koh-Lanta, il se pourrait que Charlotte et ses camarades aient connu la dernière version qui comporte deux équipes. En effet, la nouvelle saison de Koh-Lanta arrivera le 28 août prochain et ce seront quatre équipes qui vont alors s’affronter. Bien loin des tracas de l’aventure, Charlotte profite donc de ses vacances. Elle partage tous les jours une sélection d’images qui invite ses abonnés au voyage et à la farniente. Car bien que la jeune femme soit dynamique et sportive, elle a opté pour les balades, les baignades et les bains de soleil.

L’occasion donc pour les fans de Charlotte de découvrir sa panoplie de maillots de bain et de tenues de plage. Ils auront même le droit d’admirer en gros plan les coups de soleil et les marques de bronzage de la jeune femme.

Voir cette publication sur Instagram Le cinquième jour 🌾 Une publication partagée par Charlotte_kohlanta (@charlotte_kohlanta) le 5 Août 2020 à 4 :37 PDT

Des cadres idylliques à porter de clic sur Instagram

À Saint-Tropez et ses alentours, dans le Var, les petits coins de paradis ne semblent pas manquer. Charlotte emmène ses fans dans des endroits merveilleux. Ses abonnés sont à la fois ravis de pouvoir la découvrir dans dans des lieux charmants, autant que de l’admirer arborer des tenues légères. Piscine ou plage, Charlotte s’expose aux rayons chauds du soleil et ne souffre pas de la chaleur. De quoi faire rêver ses abonnés à des vacances parfaites.

Voir cette publication sur Instagram Le quatrième jour 🦋 Une publication partagée par Charlotte_kohlanta (@charlotte_kohlanta) le 4 Août 2020 à 3 :15 PDT

La jolie Charlotte reviendra toute bronzée et reposée. Mais vacances ou non, elle prouve surtout qu’elle n’oublie pas ses fans pendant ses jours de repos. Car depuis le premier jour de ses vacances, elle n’a pas manqué une seule fois de partager avec eux ses souvenirs. Après tout, c’est aussi grâce au public de Koh-Lanta que la jeune femme a pu se constituer les souvenirs de l’aventure d’une vie. Elle leur rend donc la pareille en leur proposant de l’accompagner en vacances à travers ses photographies. Les abonnés du compte Instagram de Charlotte sont si couverts de ses attentions qu’ils risqueraient presque eux aussi de prendre des coups de soleil.