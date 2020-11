Charlotte “Koh-Lanta” est passée à côté de la mort, traumatisée, elle raconte tout!

Koh-Lanta est l’aventure incroyable qui nous a permis de découvrir Charlotte. Candidate dans L’île des Héros, la dernière saison de Koh-Lanta. Depuis, les fans de l’émission et de la jeune femme peuvent la suivre sur Instagram. Car Charlotte est très active sur les réseaux sociaux et voyage énormément afin de poster des publications sublimes. Actuellement en Guadeloupe, l’ancienne aventurière se contente de bronzer et de prendre la pose. Mais cette activité non plus n’est pas sans risques. En effet, Charlotte est passée à dix doigts de la mort le 3 novembre dernier. Choquée par son expérience, elle la partage avec ses fans sur Instagram.

Koh-Lanta ne représentait que peu de risques à côté de ce qui est arrivé à Charlotte

Charlotte n’aurait pas imaginé que ses vacances pourraient être plus dangereuses que son aventure dans Koh-Lanta. En effet, revenir de ce genre d’aventure extrême forge le caractère. Aussi, peut-être a-t-elle pris des risques sans s’en rendre compte ? Car la mésaventure qu’elle livre à ses fans dans sa story sur Instagram aurait tout simplement pu lui coûter la vie. Charlotte a vu la mort de près, elle était persuadée que c’était la fin pour elle. En vacances en Guadeloupe avec son amie Marion, la jeune femme trouve des spots idylliques d’où prendre des photos sublimes. Son compte Instagram propose des images paradisiaques à la pelle. Installée sur l’un des rochers d’une digue, en face de l’océan Atlantique, à Pointe des Châteaux, les vagues l’emportent soudainement.

Une vague plus grande que les autres a surpris Charlotte et son amie. L’ancienne aventurière de Koh-Lanta se retrouve emportée à l’eau, tirée vers le fond. Pire encore, elle se cogne la tête sur un rocher. La force de la vague l’entraîne dans un trou ! Charlotte raconte que c’est à ce moment qu’elle se dit qu’elle va y rester. Le visage de sa mère lui est apparu devant les yeux et elle a bien cru qu’elle ne pourrait pas remonter à la surface. Heureusement, malgré son coup sur la tête, Charlotte est consciente. La plus terrible des épreuves de sa vie ne se trouvait finalement pas dans Koh-Lanta, mais bien en Guadeloupe. En effet, Charlotte parvient à remontrer et à se sortir d’affaire. Son amie Marion est tremblante parce qu’elle a bien cru assister au décès de Charlotte.

L’ancienne aventurière de Koh-Lanta n’oubliera jamais cette péripétie. Elle s’en sort avec une bosse à la tête et les jambes écorchées par les rochers érodés. Charlotte peut se féliciter d’avoir réussi à garder son sang froid. Car il ne faut pas lutter contre la violence de l’océan, il fallait effectivement attendre qu’il s’apaise pour remonter aisément. Sans paniquer, c’est donc ce que la jeune femme est parvenue à faire. Après sa chute, il faudra quelques temps avant que les deux amies reprennent leurs esprits. Ce qui est certain, c’est qu’elles ne prendront plus le moindre risque pour faire de belles images.