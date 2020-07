Charlotte Koh-Lanta : grave accident, police, et procès, avec des rebondissements inattendus

Charlotte est une des aventurières de la dernière saison de Koh-Lanta. La jeune femme n’a passait partie des finalistes de l’aventure mais reste une personne très appréciée du public et des fans de l’émission. Aujourd’hui, elle rassemble 124 000 personnes sur Instagram et profite de sa notoriété pour faire de la publicité à sa marque de vêtements, Maison Chay. Mais c’est une actualité qui n’a rien à voir avec ces informations qui concerne Charlotte. En effet, le 28 juillet dernier, elle se retrouve victime d’un accident de voiture et raconte les détails de ses aventures à ses fans. Les abonnés de Charlotte ne manqueront pas de la plaindre.

Charlotte marque les esprits des fans de Koh-Lanta

Charlotte était une aventurière admirable. En duo avec Teheiura, un aventurier redoutable, elle a donc été davantage éliminée pour entraîner sono partenaire dans sa chute qu’autre chose. De plus, ils resteront dans les annales de Koh-Lanta car ils étaient les acteurs d’un événement qui ne s’était encore jamais produits dans l’émission. Souvenez-vous, Charlotte et Teheiura avaient tous les deux un collier d’immunité. Et lors du conseil qui les verra éliminés, ni l’un ni l’autre ne sortira son atout. Charlotte rira plus tard avec Denis Brogniart sur Instagram de cette anecdote. Les fans de Koh-Lanta étaient également sous le choc mais peuvent en rire aujourd’hui.

Une anecdote terrible arrive à Charlotte

Cependant, l’anecdote qui arrive le 28 juillet à Charlotte n’est pas réjouissante. Elle ne prête même pas à rire, il est certainement trop tôt pour s’amuser de la situation. En effet, c’est d’un accident de voiture dont est victime la pauvre jeune femme. Mais l’histoire ne s’arrête pas là ! Vous vous en doutez, Charlotte devait parler de cette histoire parce qu’elle était pleine de rebondissements inattendus. Charlotte partage une story complète sur cette histoire sur son compte Instagram. Ses fans sont sous le choc, partagés entre l’empathie et la colère.

Des rebondissements inattendus rythment cet incident

Charlotte conduit une petite voiture. Une smart de couleur noire. Dans un tunnel, peut-être mal éclairé, elle se fait rentrer dedans par une autre automobiliste. La personne, qui conduisait le véhicule en tord, rentre dans l’arrière de la voiture de Charlotte et plie sa carrosserie au point de bloquer la roue de sa smart. Charlotte est alors immobilisée et elle va descendre de son véhicule pour constater les dégâts. L’autre personne sort également et se confond en excuse. Mais quand Charlotte évoque le constat à faire, celle-ci montre des signes d’agacement et tente d’échapper à la procédure. Charlotte comprend alors rapidement que cette histoire va mal tourner. Elle prend des photos de la personne, de son véhicule et du sien et prend évidement le numéro de la plaque d’immatriculation en même temps. Ensuite, elle fait semblant de téléphoner à son assurance mais elle appelle en réalité la police.

La personne qui tentait alors de prendre la fuite avait tout à perdre suite à cet accrochage. En effet, elle n’avait ni permis de conduire, ni assurance valide. Même le véhicule qu’elle conduisait n’était pas à son nom. Charlotte a donc rapidement compris que si elle boulait que son assurance la couvre pour les dégâts causés, elle devait contacter la police pour faire dresser un procès verbal. Mais elle ne sera pas au bout de ses peines. Charlotte se retrouve donc dans un commissariat de police et raconte son histoire. Méticuleuse, la police récupère toutes les informations nécessaires pour montrer le dossier. Et surprise, ils se rendent compte que Charlotte n’est pas tout à fait en règle non plus.

Charlotte aurait-elle eu la tête ailleurs depuis l’arrivée de l’été ?

En effet, Charlotte n’avait pas pris le temps de prendre rendez-vous pour se rendre au garage. Elle devait réaliser le contrôle technique de son véhicule depuis un certain temps déjà. Mais avec la pandémie et le confinement, la jeune femme s’est convaincue qu’elle avait un délais rallongé plus que raisonnable pour le faire. Malheureusement pour Charlotte, elle était bel et bien hors délais pour faire examiner sa voiture.

Elle se retrouve donc coincée par la garage car comment sa voiture pourrait-elle passer les tests maintenant qu’elle est pliée par l’accident ? Un évènement qui aurait pu se régler rapidement va donc prendre beaucoup plus de temps que prévu. En effet, Charlotte va devoir expliquer son histoire encore et encore et remplis des tonnes de formulaires. La jeune femme ne cache alors pas à ses fans qu’elle en a par dessus la tête.

Une mésaventure dont elle ne voit pas le bout

Les fans de Charlotte découvrent cette anecdote avec stupéfaction. Ils sont consternés par la mésaventure de l’ancienne aventurière et se demandent bien comment elle sortira de cette panade. En attendant, Charlotte doit être en train de remplir des formulaires administratifs complexes pour tenter d’obtenir gain de cause. Heureusement que son compte Instagram prouve qu’elle profite du soleil et de moments de détente sinon ses fans n’auraient pas fini de la plaindre.

Charlotte a de la chance dans son malheur. En effet, à chaque fois qu’il lui arrive un pépin, elle est ravie de pouvoir le partager avec ses abonnés sur les réseaux sociaux. C’est effectivement une chance que de pouvoir se sentir épauler et soutenue par plusieurs dizaines de milliers de personnes. Alors, dans son malheur, Charlotte se réjouit tout de même de pouvoir se sentir écoutée. Et qui sait ? Sa mésaventure servira peut-être à d’autres.