Charlotte « Koh-Lanta » dévoile tout les détails de ses opérations de chirurgie esthétique (photos)

Charlotte, candidate de « Koh-Lanta 2020 » en a enfin dit plus sur son opération de chirurgie esthétique. En effet, la jeune femme a pu exprimer ce qu’elle ressentait enfin ce lundi 13 juillet en dévoilant tous les détails à ses abonnés, sur Instagram. Explications.

Charlotte contente du résultat

Candidate de la dernière saison de Koh-Lanta Charlotte a révélé sur les réseaux sociaux, il y a quelques jours s’être fait refaire les paupières. Cette dernière est apparue sur son compte Instagram avec des points de suture et avait déclaré à ses abonnés avec eu une opération esthétique : « Le résultat escompté est instantané. La cicatrisation est longue, c’est un an« . Et effectivement, pour éviter des complications, la jeune femme devra faire attention à ne pas s’exposer au soleil, ou du moins exposer sa peau. Elle devra aussi bien appliquer de la crème solaire afin que la cicatrisation se fasse correctement.

Mais la question que tout le monde se pose et notamment ses nombreux fans sur les réseaux sociaux est : Pourquoi? Et bien Charlotte nous donne sa réponse : « Pourquoi je l’ai fait ? Parce que j’avais la paupière qui tombait. C’était pour réduire l’excédent de peau. Ce n’est pas forcément lié à la vieillesse. Il y a des cas génétiques comme moi » a-t-elle dit tout d’abord avant d’expliquer un peu plus en profondeur son propos et de donner son sentiment : « Je suis très contente du résultat. On voit la différence. Ça m’ouvre le regard, ça me fait moins des yeux fatigués (…) Ça me donnait un air fatigué et triste qui ne me correspondait pas. Je voulais faire ça depuis des années. J’attendais de prendre de l’âge et je me suis dit qu’à 28 ans, c’était le moment. Ça reste encore un peu gonflé, mais avec le temps, ça va partir. J’ai enfin de grands yeux« .

Elle n’est pas la première à être passer chez le chirurgien

Il faut dire que Charlotte n’est pas la seule candidate de Koh Lanta à être passée sous le bistouri. Et il se pourrait que la rude aventure puisse être une cause à ses nombreuses opérations : « L’aventure est terminée et le moins que l’on puisse dire, c’est que le corps est mis à rude épreuve. En tant que femme, maman, on peut être une aventurière et rester féminine ! » avait commencé par dire Alexandra, une autre candidate du programme de Denis Brogniart.

Cette dernière en a également profité pour mettre en avant le chirurgien : « Merci au docteur Marival de m’avoir sublimée et permis de retrouver ma féminité. J’ai ainsi eu la chance, après cette aventure, de profiter de ses doigts de fée à Biarritz et ce, tout en restant très naturelle » Comme quoi, l’adage qui dit qu’il faut souffrir pour être belle est totalement vrai.