Charlotte "Koh-Lanta" parle trop sur la toile, la prod lui supprime sa prime de confidentialité !

Charlotte Caron a confié ce lundi 28 septembre 2020 avoir été privée de sa prime de confidentialité. Elle a révélé cette information aux côtés de Jessica Potel sur le plateau de l’émission « Le Talk » sur la chaîne Non Stop People.

Si la production de Koh-Lanta ne lui a pas versé l’intégralité de ses salaires, c’est pour une bonne raison. Ce lundi 28 septembre 2020, Charlotte Caron et Jessica Potel abordaient ensemble une question bien spécifique : la télé-réalité est-elle un vrai métier ? Le programme a également reçu pour l’occasion Benoit Dubois. Cet ancien candidat de la télé-réalité avait participé à Secret Story sur TF1.

Comme Jessica Potel, Charlotte Caron a fait partie de « Koh-Lanta, l’île des héros ». Mais la jeune femme a vite été éliminée. Son séjour aux Fidji n’a en effet pas duré plus de 24 jours. Une autre candidate a connu le même parcours. Teheiura Teahui aurait normalement dû rester parmi les membres du jury final. Cependant, des raisons médicales l’ont obligées à reprendre l’avion pour la France plus tôt que prévu.

Combien gagne réellement un candidat de Koh-Lanta ?

Sur le plateau de Non Stop People, Jessica Potel n’a pas hésité à donner le salaire des participants au jeu de survie. D’après elle, le salaire journalier plus les primes s’élèvent à un petit peuplus qu’un smic mensuel. «Mais ma prime de confidentialité, je ne l’ai pas eue», a indiqué son ancienne coéquipière.

Charlotte Caron

Elle révèle ce qui a été coupé au montage !

*Charlotte Charon a en effet expliqué qu’Adventure Line Productions lui avait supprimé sa prime de confidentialité. La production invoque le fait qu’elle ait « expliqué sur les réseaux sociaux ce qui n’avait pas été montré dans le quatrième épisode me concernant ». C’est ce qu’elle a confié aux journalistes de TV Mag Le Figaro.

La candidate avait notamment parlé publiquement de ses «deux altercations avec Claude », coupées au montage. «Je ne comprenais pas son comportement envers notre équipe», avait écrit Charlotte sur son compte Instagram. «Lors de ces altercations, j’avais dit à Claude que c’était terminé, on ne lui laissait plus le «lead» sur les épreuves comme sur les deux dernières car, conséquences, deux défaites. Nous avions dit à Pholien de reprendre le «lead» sur les radeaux et nous avions gagné. J’avais dit à Claude que nous gagnions avant l’arrivée de Teheiura et qu’il ne faut pas avoir cet état d’esprit négatif.»

“Ils ne voulaient pas que l’image de Claude soit touchée»

«Cela n’a évidemment pas plu aux producteurs car ils ne voulaient pas que l’image de Claude soit touchée», a expliqué Charlotte aux journalistes de TV Mag Le Figaro. «Je préfère que la prime de confidentialité ne soit retirée qu’à moi seule car c’est mon problème avec la production et cela ne regarde pas les autres candidats. Cette histoire de retirer la prime à tout le monde si quelqu’un faute, c’est uniquement pour nous mettre la pression.»